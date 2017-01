JUNIOR MASTERCHEF ITALIA 2017 / Ed. 3, Anticipazioni e concorrenti: Gennaro Esposito e Bugs Bunny tra le novità. Chi sarà eliminato? (oggi, 7 gennaio)

JUNIOR MASTERCHEF ITALIA 2017, ANTICIPAZIONI, CONCORRENTI ED ELIMINATI PRIMA PUNTATA 7 GENNAIO: BUGS BUNNY IN CUCINA CON I PICCOLI CHEF – Junior MasterChef Italia aprirà i battenti della prima puntata della sua terza stagione questa sera, sabato 7 gennaio 2017 a partire dalle 21.15 circa in onda su TV8. Esattamente come la versione per grandi, anche i piccoli affronteranno le stesse sfide ma, il meccanismo di eliminazione li vedrà andare via in coppia di puntata in puntata. I vari piccoli eliminati che durante gli appuntamenti dovranno abbondonare il gioco inoltre, non usciranno fuori dalla gara a mani vuote in quanto, per ognuno di loro sarà consegnato uno speciale attestato di partecipazione. La prima puntata dello show si aprirà con le importantissime selezioni ed i 40 migliori aspiranti chef che avranno l’onore ed il piacere di entrare nella cucina di MasterChef. La nuova località appare al momento inedita ma, possiamo rivelarvi che si tratterà della suggestiva cornice la Darsena di Milano, i giovani talenti infatti, cucineranno a bordo di un barcone storico. Dopo le prime fasi di selezione, i migliori 16 entreranno ufficialmente nella mitica cucina di Junior MasterChef. In questa terza nuova stagione farà anche il suo ingresso in studio Bugs Bunny, il coniglio più amato della TV.

JUNIOR MASTERCHEF ITALIA 2017, ANTICIPAZIONI, CONCORRENTI ED ELIMINATI PRIMA PUNTATA 7 GENNAIO: TUTTE LE PROVE PER I GIOVANI CUOCHI IN GARA – 16 saranno i concorrenti in pista che cercheranno di aggiudicarsi il titolo di terzo Junior MasterChef d’Italia per quanto riguarda la stagione 2017. L’età compresa dei giovani talenti varia dagli 8 e i 13 anni. Il cooking show, per questo anno ha visto l’inserimento di due talenti in più rispetto al 2016, scelti tra le centinaia di candidature arrivate per riuscire anche solo a prendere una padella all’interno della mitica cucina di MasterChef. Durante il corso di ogni prova, i giovanissimi aspiranti cuochi saranno alle prese con piatti unici mettendo in pratica la loro esperienza con una buona dose di fantasia ed un pizzico di estro che però non guasta proprio mai. Passione per la cucina, amore per i fornelli e ricette di mamma e nonna, saranno gli ingredienti principali che permetteranno ai giovani concorrenti di cimentarsi nelle più disparate prove. Le sfide in gara saranno le stesse della versione per “adulti” ecco perché ritroveremo le Mystery Box, così come gli Invention Test, passando per i Pressure Test e le Prove in Esterna. Gli aspiranti cuochi affronteranno le sfide non soltanto con una buona quantità di competizione ma anche, dosando sul piatto della bilancia tanto (ma proprio tanto) divertimento: tutti pronti?

JUNIOR MASTERCHEF ITALIA 2017, ANTICIPAZIONI, CONCORRENTI ED ELIMINATI PRIMA PUNTATA 7 GENNAIO: ECCO I GIUDICI E LE NEW ENTRY - E’ tutto pronto su TV8 per la nuova edizione di Junior MasterChef Italia 2017, in onda da stasera, sabato 7 gennaio a partire dalle 21.15: cosa vedremo? Naturalmente, strizzando l’occhio all’edizione adulta, le cose non cambieranno molto e, la formula del cooking show più famoso della televisione italiana resta invariata tranne per l’età dei giovanissimi talenti presenti in studio. 16 piccoli chef, saranno alle prese con fornelli e gustose ricette per aggiudicarsi la vittoria della terza edizione del talent culinario. Chi troveremo in studio insieme ai ragazzi? Ad affiancare i giudici e chef Bruno Barbieri e Alessandro Borghese, questo nuovo anno troveremo anche Gennaro Esposito, chef pluristellato è riconosciuto per la sua ricerca e per la sua conoscenza delle materie prime. Lo straordinario curriculum “culinario” di Esposito però non finisce qui in quanto vanta anche due Stelle Michelin, tre Forchette Gambero Rosso e tre Cappelli della Guida dell’Espresso Esposito e, a tutti gli effetti uno degli chef più stimati e più ammirati dello scenario culinario del nostro Belpaese.

