L'INSEGNANTE A MARE CON TUTTA LA CLASSE/ Su Iris il film con Lino Banfi, Annamaria Rizzoli (oggi, 7 gennaio 2017)

L'INSEGNANTE AL MARE CON TUTTA LA CLASSE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 7 GENNAIO 2017: IL CAST - L'insegnante al mare con tutta la classe, il film in onda su Iris oggi, sabato 7 gennaio 2017 alle ore 23:05, una commedia italiana che è stata realizzata nel 1980 per la regia di Michele Massimo Tarantini il quale ha offerto il proprio contributo anche con la stesura del soggetto e della sceneggiatura assieme a Giorgio Mariuzzo e Luciano Martino. Nel cast sono presenti Lino Banfi, Annamaria Rizzoli, Alvaro Vitali, Marco Gelardini, Franco Diogene, Gisella Sofio e Francesca Romana Coluzzi. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

L'INSEGNANTE AL MARE CON TUTTA LA CLASSE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 7 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Nella città di Roma vive il commendatore Ercole Cubetti (Lino Banfi) sposato con Enrichetta (Francesca Romana Coluzzi) ed è a capo di un’azienda alberghiera che, bypassando alcune leggi dello stato e risparmiando di conseguenza un bel po’ di soldi, ha avuto un certo successo. Ercole oltre ad essere ossessionato da una moglie troppo apprensiva per un matrimonio che ormai non lo soddisfa più, deve anche fare i conti con le bizzarrie del proprio scapestrato figlio Mario (Marco Gelardini). In particolare Mario è il classico figlio di papà che pensa soprattutto a divertirsi con enormi problemi a scuola. Mario ha fatto credere al proprio padre che quest’anno le cose a scuola siano andate egregiamente con tanto di promozione. Ercole sollevato e soddisfatto per il buon lavoro fatto dal figlio nel corso dell’anno, per premiarlo decide di comperargli una bellissima macchina sportiva. Tuttavia non appena escono i risultati ufficiali dell’anno scolastico Ercole scopre di essere stato mentito dal figlio che in realtà è stato rimandato in Francese. La reazione dell’uomo è piuttosto veemente tant’è che immediatamente sequestra la macchina al figlio ed inoltre lo porta con sé e la moglie nell’albergo di proprietà ubicata sulla costa laziale a pochi chilometri da Roma. Nell’albergo vi lavora come responsabile di sala un cameriere alquanto bizzarro di nome Cocò (Alvaro Vitale) ben visto da Enrichetta ma che tuttavia fa sempre imbestialire il commendatore. Da lì a poco raggiungono la struttura alberghiera anche l’intera classe di Mario, i propri professori ed una insegnante di francese di nome Lisa che il commendatore si è fatto mandare affinchè possa dare delle lezioni di francese al figlio in vista degli esami riparatori di settembre. Lisa essendo una donna molto sensuale ben presto attira le attenzioni del commendatore che nella speranza di passare una notte d’amore con lei si imbatte in una serie di problematiche e guai. Alla fine l’amore scoppierà tra Lisa e Mario con il povero commendatore che non solo sarà arrestato per evasione fiscale ma dovrà anche prendere atto del tradimento della moglie con l’odiato Cocò.

© Riproduzione Riservata.