LUPIN III / Per un dollaro in più, su Italia 1 il film d'animazione diretto da Hideki Tonokatsu (oggi, 7 gennaio 2017)

LUIPIN III - PER UN DOLLARO IN PIU', IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 7 GENNAIO 2017: IL CAST -Lupin III - Per un dollaro in più, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 7 gennaio 2017 alle ore 23.05, è una pellicola d'animazione che sicuramente sarà in grado di catalizzare l'attenzione di un gran numero di appassionati, uno special dedicato al ladro gentiluomo che per la prima volta è andato in onda sulla stessa rete Mediaset il 21 novembre 2004. Il titolo a cartoni animati nasce col fine di intrattenere i suoi telespettatori con le avventure di uno dei personaggi più noti ed apprezzati del genere. Noto anche col nome originale in lingua inglese di Lupin III - 1$ Money Wars, si tratta di uno special televisivo giapponese incentrato sulle avventure del ladro ideato da Monkey Punch. Quest'ultimo ha acquisito fama a livello internazionale proprio grazie a questo straordinario personaggio e ha dato vita ad una lunga serie di manga ed anime. Il film è stato realizzato tramite lo studio TMS Entertainment e trasmesso per la prima volta in Giappone dall'emittente Nippon Television, con le musiche di Yuji Ono e la regia curata da Hideki Tonokatsu, già apprezzato per altri titoli realizzati in patria. Lupin III - Per un dollaro in più corrisponde al dodicesimo titolo di una vera e propria saga che col passare degli anni non finisce di affascinare un pubblico molto ampio e variegato. Il protagonista è stato doppiato in lingua italiana da Roberto Del Giudice ed è, come sempre, affiancato dai suoi amici Jigen (Sandro Pellegrini) e Goemon (Antonio Palumbo). Ovviamente il ladro deve vedersela con la bella e furba Fujiko (Alessandra Korompay) e con l'immancabile ispettore Zenigata (Rodolfo Bianchi). Per circa un'ora e mezza di puro divertimento in compagnia di personaggi storici. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film d'animazione.

LUIPIN III - PER UN DOLLARO IN PIU', IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 7 GENNAIO 2017: LA TRAMA - La storia è davvero elettrizzante e sicuramente farà piacere ai fans di una saga che non conosce alcun declino. Stavolta il nostro ladro gentiluomo ha l'obiettivo di conquistare un anello dalle caratteristiche straordinarie, contenente un messaggio in codice e posseduto in passate da persone che avevano lo scopo di dominare il mondo, come ad esempio Napoleone ed Hitler. In primo luogo, Lupin cerca di aggiudicarsi il cimelio all'asta, ma viene battuto dall'avvenente direttrice di un'importante banca. Quest'ultima ha a che fare con un giro d'affari alquanto discutibile e il ladro deve vedersela con una situazione piuttosto complicata da tenere sotto controllo. Decide ovviamente di tentare di rubare l'anello, ma viene colpito da un agente della donna. Lupin si finge morto, quando in realtà non ha alcuna intenzione di mollare ed insiste nel suo scopo di prendersi il gioiello, in realtà di valore abbastanza modesto.

