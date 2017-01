Mario Balotelli e Fanny Neguesha/ Ritorno di fiamma per il calciatore e la sua ex? (Oggi, 7 gennaio 2017)

MARIO BALOTELLI E FANNY NEGUESHA, RITORNO DI FIAMMA PER LA STORICA COPPIA? (OGGI, 7 GENNAIO 2017) - Anno fortunato, almeno all'inizio, per Mario Balotelli che non solo è riuscito ad ottenere solo due turni di squalifica dopo l'espulsione nella partita contro il Bordeaux per un calcio a Lewczuk, ma che, sembra, abbia finalmente in mano il cuore della sua Fanny Neguesha. Ultimamente le gioie per Mario Balotelli non sembrano mancare soprattutto da quando ha risolto i suoi problemi con Raffaella Fico e ha deciso di riconoscere la figlia, anche l'amore gli sorriderà in questo 2017? L'anno si è aperto con il ritorno di fiamma del calciatore e la sua ex? Così sembra. Secondo gli ultimi rumors sembra che l'ex naufraga de L'Isola dei famosi e modella belga, abbia trascorso il Natale insieme a Mario Balotelli in quel di Brescia a casa di alcuni amici del calciatore. I due non stavano insieme da più di un anno dopo un lungo periodo di alti e bassi. Mario Balotelli e Fanny Neguesha si erano fidanzati nel lontano 2012 quando lui era ancora in nghilterra e hanno fatto coppia fissa per un anno con tanto di anello al dito per la modella. Ma tutto scoppiò come una bolla di sapone e dopo un periodo no i due si sono lasciati. A rilanciare la relazione dei due ci ha pensato il settimanale Chi che, proprio nei giorni scorsi, ha lanciato il presunto scoop parlando di un ritorno di fiamma. Dopo tutto questo tempo i due saranno tornati insieme per un bel matrimonio?

© Riproduzione Riservata.