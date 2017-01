NCIS, LOS ANGELES 7 / Anticipazioni puntata 7 gennaio: la Rai taglia un episodio e punta tutto sulle "motivazioni personali"

NCIS, LOS ANGELES, ANTICIPAZIONI DOPPIA PUNTATA DEL 7 GENNAIO: E' sempre complicato districarsi nella programmazione di Raidue e se in un primo momento erano gli episodi 7x19 e 7x20 a dover andare in onda, tutto è cambiato in corsa alla luce degli ultimi episodi di cronaca. La Rai ha deciso di mettere da parte l'episodio dal titolo "Bambini kamikaze" saltando ai due episodi successivi ovvero il 20esimo dal titolo "L'uomo di Seul" e il 21esimo dal titolo "La testa del serpente". Fatto sta che il famoso crime della CBS torna in onda questa sera con un doppio episodio ancora inedito in chiaro in cui tutto porterà i nostri agenti a reagire soprattutto quando saranno le loro figlie a finire in pericolo. Per Sam è arrivato il momento di chiudere i conti con il passato e con qualcuno che potrebbe finire col portargli via quello che più ama: suo figlio. Callen vorrebbe evitare che il suo collega indaghi sul caso per via delle complicazioni personali ma, da quanto possiamo vedere dal promo pubblicato su Twitter (e che potete vedere cliccando qui), sembra che non ci riuscirà molto bene. Cosa succederà ai due agenti e alla loro famiglia?

