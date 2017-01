Nemicamatissima / Lorella Cuccarini ed Heather Parisi tornano su Rai Uno con Nemica Amatissima puntata speciale (oggi, 7 gennaio 2017)

NEMICAMATISSIMA, LORELLA CUCCARINI ED HEATHER PARISI TORNANO SU RAI UNO (OGGI, 7 GENNAIO 2017) - Tornano questa sera su Rai Uno Lorella Cuccarini ed Heather Parisi nelle replica dello show Nemicamatissima: durante questa puntata speciale saranno presentati degli inediti che non sono andati in onda durante le due puntate trasmesse a dicembre e i momenti più belli dello show. Nemicamatissima ha fatto fare a tutti un salto nel passato, quando Lorella Cuccarini ed Heather Parisi dominavano la scena della televisione italiana e si vociferava fossero nemiche. In realtà Lorella Cuccarini ed Heather Parisi hanno entrambe dichiarato che non sono mai state rivali e che, anzi, tra loro c'è stato sempre molto rispetto professionale. Anche se, a dirla tutta, Heather Parisi è stata molto polemica con Lorella Cuccarini e i produttori di Nemicamatissima, accusandoli di averle levato molto spazio e tagliato le sue battute, valorizzando invece la sua "rivale" Lorella Cuccarini. Che questa regola sia un modo per appianare le polemiche?

LORELLA CUCCARINI ED HEATHER PARISI, LE POLEMICHE - Chi ha dato il via alle polemiche dopo la messa in onda di Nemicamatissima è stata Heather Parisi, che si è lamentata del fatto che i produttori dello show hanno dato molto più spazio a Lorella Cuccarini, facendola sembrare una semplice comparsa. "A giugno mi sono fatta commuovere da parole e da promesse che non hanno mai visto la luce. Una volta arrivata in Italia è stato un susseguirsi di no, a ogni mia proposta, a ogni mia idea, a ogni mio sussulto artistico", aveva scritto la showgirl sul suo sito. "Nel corso delle due puntate ho visto stravolto il mio balletto di apertura contro il volere della coreografa Veronica Peparini, ho visto tagliati pezzi interi di parlato e amputata l’unica intervista che mi è stato concesso di fare". Una polemica in grande stile, alla quale però Lorella Cuccarini non ha voluto replicare, lasciando cadere le accuse nel dimenticatoio e cercando evidentemente di far cessare il chiacchiericcio. Che questa sera vedremo un po' più di Heather Parisi nella puntata speciale di Nemicamatissima?

