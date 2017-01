OROSCOPO PAOLO FOX 2017 / Previsioni di oggi 7 gennaio 2017 a LatteMiele: Ariete, Vergine, Pesci, Toro, Leone, Scorpione, Sagittario e gli altri

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI DI OGGI 7 GENNAIO A LATTEMIELE - Paolo Fox come ogni giorno ci regala il suo oroscopo sulle frequenze di LatteMiele andando ad analizzare segno per segno quello che dovrebbe accadere oggi 7 gennaio 2017 e quale sarà soprattutto l'andamento della giornata in generale. Il Toro vive un buon momento anche se bisognerà fare attenzione a delle spese importanti e che sicuramente saranno pericolose. soprattutto per le tasche. Per il Cancro invece il momento più positivo è legato all'amore anche se ci sono diversi cambiamenti che potrebbero mettere in difficoltà in nati sotto questo segno zodiacale. Per la Vergine è tempo di recupreare le energie fisiche dopo che questi giorni sono stati un po' complicati e veramente dispendiosi. Il weekend sarà molto interessante per il Capricorno che potrebbe avere delle liete sorprese, ma andiamo a vedere l'analisi segno per segno e quello che Paolo Fox ha raccontato. Ariete: Deve fare i conti con il passato dovendo chiarire una situazione amorosa, la loro lotta durerà fino al mese di maggio. Avendo Giove in opposizione si dovrà essere più cauti mentre tutto ciò che nasce ad inizio anno resta in fase sperimentale. Toro: C'è la Luna nel segno ed il passaggio di Venere e Marte è favorevole, si può avere della positività in amore ma andranno contenute le spese perché la seconda parte dell'anno sarà più complessa. Gemelli: Fine settimana interessante ma restano i quesiti sul futuro della propria vita, in amore sarà meglio affrontare i dubbi. Cancro: Bene l'amore, cambiamenti per quanto riguarda il lavoro o situazioni familiari. Il consiglio da dare è di rifugiarsi nell'amore. Leone: Possibile un calo fisico e qualche tensione con gli altri, nonostante il suo essere magnanimo ed ottimista. Esso però ciò che chiede lo pretende quindi il suo essere è solo apparente. In amore le cose possono cambiare dal prossimo mese, laddove si ha ragione però si consiglia di mantenersi fermi. Vergine: Un sabato per recuperare lo stato psico-fisico, sarà poi un grave errore controllare la mente delle persone per paura di perderle. Coloro che hanno bisogno dei nati sotto questo segno, potrebbero stancarsi degli attegiamenti che essi possono avere. Bilancia: E' in continua ricerca di conferme e va accumulando situazioni che portano a dello stress, indipendentemente se si tratta di lavoro o d'amore. C'è bisogno di cambiamento e di recuperare qualche rapporto perso o incrinato. Scorpione: Mostra la propria stanchezza senza però doversi far scivolare le cose addosso, meglio tagliare i rami secchi, ossia i litigi inutili o gli amori troppo lontani che non portano a nulla. Sagittario: Con Saturno favorevole, nonostante lo stress riesce a fare molte cose, febbraio sarà ricco di occasioni e quindi la programmazione può partire già da ora. Carpricorno: Giornate interessati quelle del prossimo weekend, si potranno recuperare le energie e fare incontri amorosi, andranno sfruttati questi giorni anche sotto altri aspetti. Sotto l'ambito lavorativo ci saranno grosse novità dall'autunno di quest'anno, quindi bisogna rimboccarsi le maniche. Acquario: Il calo fisico resta ancora vivo dal periodo di feste appena trascorso, il tutto può provenire da una situazione familiare spinosa. Questi giorni saranno utili per ritrovare la giusta tranquillità, in caso di sincerità poi, usare il giusto tatto per dire le cose. Infine un'occhiata alle uscite economiche che si faranno. Pesci: I favoriti sono coloro che viaggeranno anche per motivi di lavoro incontrando persone del Toro, Scorpione e Capricorno. Venere transita nel segno e ciò non va sprecato, chi è single si guardi intorno, chi è in coppia può ufficializzare il tutto. Sarà un anno fatto di successi con il trascorrere dei mesi.

