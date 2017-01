PARLIAMONE… SABATO/ Paola Perego: il programma di Rai 1 torna in scena con nuove storie e nuovi ospiti, chi ci sarà oggi? (7 gennaio 2017)

PARLIAMONE SABATO, PAOLA PEREGO: IL PROGRAMMA TORNA IN ONDA CON STORIE E OSPITI (OGGI, 7 GENNAIO 2017) - È stata lunga la pausa che si è presa Parliamone… sabato, il programma guidato da Paola Perego nel pomeriggio di Rai 1: la trasmissione, infatti, a inizio dicembre 2016 ha ceduto il passo alla 59esima edizione de lo Zecchino D’Oro, e dopo circa un mese di stop è pronta per tornare in scena oggi - sabato 7 gennaio 2017 - sul piccolo schermo di Rai 1, come al solito a partire dalle 16.45. La conduttrice è pronta per ridisegnare e rendere ai telespettatori un’immagine del nostro Paese attraverso le storie che arrivano in redazione, raccontate dalle persone comuni: anche per questo, per ricordare a tutti i followers il nuovo inizio sul piccolo schermo, Paola Perego ha pubblicato sulla propria pagina Instagram ufficiale una clip in cui spiega che i messaggi arrivati in studio sono davvero numerosi, e c’è dunque tutto il materiale per una partenza in grande stile. La gente comune è di nuovo pronta a raccontarsi e confrontarsi, e all’interno di Parliamone… sabato non mancheranno focus su storie emozionanti e temi di grande attualità. La trasmissione avrà anche modo di ospitare vip e personaggio noti ai telespettatori: chi sarà atteso per oggi a Parliamone… sabato?

