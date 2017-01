QUELLO CHE NASCONDONO I TUOI OCCHI 2/ Finale prima stagione, anticipazioni puntata 10 Gennaio: la rottura tra Ramon e Sonsoles è definitiva?

QUELLO CHE NASCONDONO I TUOI OCCHI, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA 10 GENNAIO 2017 L’ultima puntata di Quello che nascondono i tuoi occhi, la fiction spagnola in onda su Canale 5, promette di tenere incollati i telespettatori alla tv. Le anticipazioni dicono infatti che Ramon è determinato a non vedere più Sonsoles, ma la donna dovrà fare fronte a un evento inaspettato: è infatti incinta e come può essere il Marchese il padre del nascituro? O meglio della bambina che Sonsoles partorirà. Ma non è tutto perché con la trama torneremo a quando tutto è iniziato nella prima puntata, ovvero nel 1959. I protagonisti sono quindi “invecchiati” e anche la figlia di Sonsoles è cresciuta e sembra che non mancheranno degli attriti con la madre. Non resta che aspettare martedì prossimo per capirne le ragioni. E anche per vedere se il ministro e la marchesa si incontreranno ancora.

QUELLO CHE NASCONDONO I TUOI OCCHI 2, FINALE DELLA PRIMA STAGIONE IL 10 GENNAIO, FAN PRONTI A FIRMARE PER LA CANCELLAZIONE - A quanto pare non tutti hanno apprezzato Quello che nasconono i tuoi occhi in patria. Mentre gli italiani si chiedono già se la seconda stagione ci sarà o meno, in Spagna c'è chi addirittura ha chiesto la cancellazione con tanto di petizione da sottoscrivere online. A rispondere alle accuse legate alla serie e alla sua traposizione storica è stata proprio la protagonista, Blaca Suarez che ha subit specificato: "La serie si concentra sulla vita privata di due persone, in particolare sulla storia d'amore che i due vivevano. Se si vuole parlare del lato politico della protagonista allora le cose stanno diversamente. Un bacio". Sempre su Instagram, l'attrice ha voluto rispondere ad un altro commento sulla serie dicendo "questa storia è solo piena d'amore e passione e non è necessario vedere fantasmi e falsa mancanza di rispetto". Resta il fatto che c'è ancora chi si lamenta della versione che ha banalizzato un importante periodo storico. ECCO COSA SUCCEDERA' - Il finale della prima stagione di Quello che nascondo i tuoi occhi si avvicina a grandi passi e, secondo le prime anticipazioni rilasciare da Mediaset, sembra che quella del 10 gennaio prossimo debba essere l'ultima puntata. Messo in atto qualche taglio, Canale 5 presenterà ai suoi fan il suo triste epilogo per la storia d'amore tra i due protagonisti. Ebbene sì, dopo l'attentato e lo scandalo che ne deriverà con tanto di storia d'amore sulla bocca di ministri e presidenti, per i due amanti arriverà il triste epilogo. I due si lasceranno dimenticando quello che li ha legati, almeno in teoria. Nel finale della prima stagione non solo ritroveremo i due alle prese con le loro nuove vite ma ci ritroveremo dopo un salto temporale di 17 anni. I due saranno alle prese con i loro figli Carmen (Charlotte Vega), figlia di Sonsoles de Icaza e Serrano Súñer, e Ramón Serrano Súñer Polo (David Solans), figlio del ministro e di Zita. Secondo le anticipazioni spagnole sembra che i due si innamoreranno e che questo farà disperare le proprie famiglie. Cosa succederà a quel punto?

QUELLO CHE NASCONDONO I TUOI OCCHI 2, FINALE DELLA PRIMA STAGIONE, ECCO COSA SUCCEDERA' - Quello che nascondono i tuoi occhi si è conclusa qualche settimana fa in Spagna e, al momento, non è ancora stata annunciata ufficialmente una seconda stagione. Resta il fatto che il finale di stagione e il salto temporale in avanti aprirà molti interrogativi a cominciare dal fatto che i due giovani innamorati dovrebbero essere fratelli. Lo saranno davvero o qualcuno ha mentito? Magari la moglie del Ministro non era incinta di suo marito all'epoca? Gli interrogativi sono tanti così come il successo della serie in patria e questo lascia ben sperare su un possibile rinnovo. Unico neo sono le polemiche legate alla scarsa attinenza con la storia dei fatti del tempo e sulla crudeltà di quel periodo.

br/>© Riproduzione Riservata.