RICHARD MADDEN / L’attore di Cosimo de’ Medici e Robb Stark de Il trono di spade ospite stasera su Canale 5 (C'è Posta per te oggi, 7 gennaio 2017)

RICHARD MADDEN, OSPITE NEL PRIME TIME DI CANALE 5 (C'E' POSTA PER TE OGGI, 7 GENNAIO 2017): Questa sera, 7 gennaio 2017, ospite a C’è posta per te, ci sarà Richard Madden, il celebre attore de Il trono di spade e de I medici. Oggi, ritorna l’attesissimo appuntamento con Maria De Filippi e la trasmissione da lei creata ed ideata, C’è posta per te è ormai approdata alla ventesima edizione, traguardo importante e non sembra subire il passare del tempo. La prima puntata di queste edizione è di quelle memorabili ed infatti prevede anche un grande ospite internazionale, che è entrato nel cuore di tanti spettatori: Richard Madden, chiamato per coronare il sogno di una delle sue moltissime fan italiane.

RICHARD MADDEN, IL SUO RUOLO NE IL TRONO DI SPADE E I MEDICI (C'E' POSTA PER TE OGGI, 7 GENNAIO 2017): Richard Madden è divenuto famoso in tutto il mondo per il suo ruolo nel fortunato telefilm americano Il Trono di Spade, serie in cui ha interpretato Robb Stark, lasciando un segno indelebile. Recentemente ha presto parte, invece, nella serie tv di successo trasmessa da Rai Uno, I Medici, ricoprendo il ruolo del protagonista, Cosimo de’ Medici, figlio di Giovanni, che a seguito dell’assassinio per avvelenamento del padre, deve farsi strada tra i nemici della Signoria. In un'intervista rilasciata in occasione del red carpet de I Medici, ha parlato della sua esperienza lavorativa italiana e di quale ruolo gli sia davvero rimasto nel cuore tra tutti quelli interpretati nel corso della sua carriera. Richard Madden considera ormai l'Italia come una seconda casa. Ha cercato, infatti, di gustarsi al massimo l'intero soggiorno nel nostro Paese, ha vissuto sei mesi a Firenze e tre a Roma assieme all'intero cast con cui ha creato un bel legame. Lavorare con una leggenda del cinema internazionale come Dustin Hoffman è stato, poi, un grande onore per lui. Richard Madden ha ammesso di essere rimasto profondamente affascinato dal personaggio di Cosimo de Medici, definito da lui un vero e proprio avanguardista che agiva pensando ad un futuro molto lontano, da questo personaggio, ha ammesso oltretutto di aver imparato molto.

RICHARD MADDEN, LA BIOGRAFIA (C'E' POSTA PER TE OGGI, 7 GENNAIO 2017): Richard Madden è nato nel giugno del 86 ad Elderslie, in Scozia. Ha trascorso la sua intera adolescenza nel suo paese natale. Figlio di un pompiere e di un'insegnante, a soli 11 anni decise di unirsi ad una compagnia teatrale con l'obiettivo di superare la sua grande timidezza. Nel 2000, notato per la sua bravura, prese parte ad una serie tv britannica di cui vennero girati solo 6 episodi. Si è diplomato all'Accademia Reale di Arte Drammatica di Glasgow nel 2007. Durante l'ultimo anno di Accademia venne scritturato per interpretare il ruolo di Romeo in Romeo e Giulietta. Lo spettacolo gli permise di recitare in numerosi teatri nel corso dell'estate del 2007. Tra maggio e agosto del 2016 Richard Madden è tornato a calcare il palco a teatro, interpretando nuovamente il ruolo di Romeo, nella tragedia di Shakespeare, Romeo e Giulietta, sotto la regia del grandissimo Kenneth Branagh. Come se la caverà stasera nei panni di ospite a sorpresa? Abituato a ruoli da uomo tutto d’un pezzo si lascerà commuovere dalle storie, spesso molto emozionanti, di C’è posta per te?

br/>© Riproduzione Riservata.