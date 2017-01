RIO/ Su Italia 1 il film d'animazione diretto da Carlo Saldanha (oggi, 7 gennaio 2017)

RIO, IL FILM D'ANIMAZIONE IN ONFDA SU ITALIA 1 OGGI, 7 GENNAIO 2017: IL CAST - Rio, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 7 gennaio 2017 alle ore 21.10, una pellicola d'animazione che è stata prodotta negli Stati Uniti d’America nell’anno 2011 con la durata pari a circa 1 ora e 36 minuti ed è stata affidata alla regia di Carlo Saldanha, i doppiatori italiani che hanno dato voce ai protagonisti del film sono Jesse Eisenberg e Anne Athaway. Ma ecco la trama del film nel detaglio.

RIO, IL FILM D'ANIMAZIONE IN ONFDA SU ITALIA 1 OGGI, 7 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Ci troviamo negli Stati Uniti d’America dove sta per essere trasportato in uno zoo un raro esemplare di uccello che fa parte di una specie ormai a rischio di estinzione. All’uccello viene dato il nome di Blu e durante la fase di trasporto nei pressi di una via secondaria in una cittadina dello stato del Minnesota, la gabbia nella quale era stato posizionato cade a terra lunga strada. I trasportatori non si accorgono della cosa e continuano lungo il loro cammino. Pochi minuti più tardi che è avvenuto il tutto, una tenera bambina di nome Linda si accorge della presenza della gabbia. Si avvicina e con gran stupore si accorge della presenza di Blu. Linda non esita neppure un attimo che la cosa migliore da fare sia quella di prendere Blu e portarlo a casa con sé. In effetti questa si rivelerà essere la migliore cosa in quanto Linda è molto contenta di prendersi cura di Blu con quest’ultimo che si sta molto bene con lei. Passano gli anni con Blu che ormai è cresciuto mettendo in mostra delle piume dagli eccezionali colori. Un giorno alla casa di Linda bussa un uomo di nome Tullio. Si tratta di un esperto di uccelli che avendo saputo della presenza di Blu è venuto a parlare con Linda di una vicenda molto delicata. Infatti sembra che Blu sia l’ultimo esemplare maschio della propria specie e che a Rio De Janeiro in Brasile vi sia presente l’ultima esemplare di femmina il cui nome è Gioiel. In poche parole Tullio vuole convincere Linda della necessità di portare Blu a Rio allo scopo di sperare nella nascita di alcune piccole che possano assicurare la continuità della specie. Dopo qualche reticenza iniziale Linda decide di assecondare le richieste di Tullio e dunque insieme a quest’ultimo parte alla volta del Brasile ovviamente portando con se Blu. Non appena arrivati sul posto e fatta la conoscenza di Goiell, Blu si innamora perdutamente di lei ma le cose non vanno come avevano previsto. Infatti sulle tracce della coppia di uccelli ci sono degli spietati bracconieri pronti ad ogni cosa pur di catturarli.

© Riproduzione Riservata.