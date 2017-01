SANREMO 2017/ News: il pubblico in attesa della conferenza stampa dell'11 gennaio, Maria De Filippi conduttrice? (oggi, 7 gennaio 2017)

SANREMO 2017, NEWS: IL PUBBLICO ATTENDE LA CONFERENZA STAMPA DELL'11 GENNAIO - Mancano ancora alcune settimane alla nuova edizione di Sanremo 2017, un evento molto atteso che porterà sul piccolo schermo la kermesse musicale più importante del nostro paese. I cantanti sono già stati scelti e sono pronti a esibirsi sul palco dell’Ariston, ma le novità non finiscono mai e gli addetti ai lavori sono alle prese con la preparazione dello show e di tutte le sorprese che esso porta con sé. Carlo Conti, negli ultimi giorni, ha affidato a Twitter il suo pensiero sui preparativi di Sanremo, eccolo: “Per #sanremo2017 lavori in corso. Ne saprete di più l’11 gennaio in conferenza stampa e …. Magari!!!!”. Il conduttore, infatti, in questi ultimi giorni continua a concentrarsi sulla scelta dei suoi valletti (si vocifera che stia corteggiando senza sosta anche Maria De Filippi) e i super ospiti internazionali, immancabili nel corso della kermesse. Ma quali saranno le novità di questa edizione? Per scoprirlo dovremo aspettare ancora qualche giorno, quando la conferenza stampa chiarirà gli ultimi dubbi. Per visualizzare il post del conduttore su Twitter,potete cliccare qui.

SANREMO 2017, NEWS: MARIA DE FILIPPI ALLA CONDUZIONE? ANCORA NESSUNA CONFERMA UFFICIALE, MA... -Sanremo 2017 prenderà il via su Rai 1 a Febbraio e per qualche giorno il mondo dello spettacolo sarà tutto concentrato sul palco dell’Ariston e le tante novità serata dopo serata. Negli ultimi giorni, però, si è diffusa online e non solo la notizia che che al fianco di Carlo conti potrebbe esserci Maria De Filippi, volto storico di Mediaset e amatissima dal pubblico di canale 5. A dare la notizia anche Tv Sorrisi e canzoni, che ha contattato il conduttore ricevendo da lui questa laconica risposta: “Magari!”. Carlo conti e Maria De Filippi condurranno la nuova edizione del festival di Sarneno? Non abbiamo ancora notizie certe, ma fonti bene informate rivelano che nelle ultime settimane c’è stato un vero e proprio corteggiamento da parte di Conti, che avrebbe fatto di tutto per avere la signora della tv al suo fianco sul palco dell’Ariston. Per avere la certezza dovremo aspettare ancora qualche giorno, quando la conferenza stampa, fissata per l’11 gennaio, chiarirà questo e altri aspetti legati alla kermesse più attesa della tv.

SANREMO 2017, NEWS: TIZIANO FERRO SUPER OSPITE DELLA KERMESSE - La nuova edizione del Festival di Sanremo 2017 prenderà il via a partire dal 7 febbraio, quando per cinque giorni consecutivi la serata di Rai 1 sarà tutta dedicata alla kermesse canora più attesa dell’anno. L’11 febbraio, infatti, sarà nominato il vincitore della competizione, uno fra i big in gara già nominati nel corso della puntata speciale dello scorso dicembre. Fra i tanti ospiti di questa edizione è già stato confermato Tiziano Ferro, cantante amatissimo dal pubblico italiano pronto a portare sul palco i vecchi successi ma anche le sue nuove fatiche, che di recente hanno dato vits a un album molto apprezzato dai fan e dalla critica, ma ci saranno anche altri ospiti internazionali, che saranno annunciati nei prossimi giorni con la conferenza stampa che svelerà tutte le novità di questa edizione tanto attesa. Non resta quindi che attendere ancora qualche giorno per scoprire tutte le novità di questa nuova edizione che già si preannuncia imperdibile.

