SERGIO ASSISI/ Da Tale e quale show al pomeriggio di Canale 5: cosa racconterà? (Verissimo, puntata 7 gennaio 2017)

SERGIO ASSISI, IL NOTO ATTORE NEL PROGRAMMA DI CANALE 5: REDUCE DAL SUCCESSO DI TALE E QUALE SHOW (VERISSIMO, 7 GENNAIO 2017) - Tra poche ore nel pomeriggio televisivo di Canale 5 va in onda una nuova puntata della trasmissione di approfondimento Verissimo condotta da Silvia Toffanin. Tanti gli ospiti che vi prendono parte tra cui il noto attore napoletano Sergio Assisi che molti ricorderanno recentemente protagonista dell’ultima edizione di Tale e quale show condotta come consuetudine da Carlo Conti. Una esperienza che ha fatto scoprire il suo essere artista a 360 gradi portando in scena tantissimi cantanti famosi come Pino Daniele, Gino Paoli, Piero Pelù, Daniele Silvestri, George Michael, Franco Battiato, Eduardo De Crescenzo e Francesco De Gregori. Non resta che attendere l’inizio della puntata odierna di Verissimo per scoprire le ultimissime sul conto di Sergio Assisi partendo dai suoi prossimi impegni artistici.

SERGIO ASSISI, IL NOTO ATTORE NEL PROGRAMMA DI CANALE 5: LA CARRIERA (VERISSIMO, 7 GENNAIO 2017) - Sergio Assisi è nato a Napoli nel maggio del 1972 in una famiglia di grande spessore dal punto di vista artistico con madre scrittrice di poesie e canzoni ed il padre con trascorsi teatrali. Proprio il teatro rappresenta il primo grande amore artistico di Sergio Assisi che già all’età di sedici debutta sul palcoscenico. Nei primi anni frequenta l’Accademia di arte drammatica del Teatro Bellini di Napoli grazie ad una borsa di studio. Dal 1993 in poi inizia a prendere parte a diversi spettacoli come Romeo e Giulietta diretto da Livio Galassi, Un turco napoletano, Masaniello, Sogno di una notte di mezza estate, L’amico ritrovato e tanti altri ancora. Nel 1998 debutta al cinema nel film di Lina Wertmuller, Ferdinando e Carolina a cui faranno seguito tanti altri tra cui Ultima fermata di Giambattista Assanti e Fratelli Unici di Alessio Maria Federici. In tv prende parte a tantissime fiction di ottimo successo come La squadra, Elisa di Rivombrosa, Capri ed il Commissario Nardone.

