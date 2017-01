SIMONE RUGIATI/ Lo chef e conduttore ospite di Silvia Toffanin (Verissimo, puntata 7 gennaio 2017)

SIMONE RUGIATI, LO CHEF - CONDUTTORE NEL PROGRAMMA DI CANALE 5: “SI, SONO UN ONE MAN CHEF!” (VERISSIMO, 7 GENNAIO 2017) - Questo pomeriggio su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con la trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin. Tra i tanti ospiti che vi prenderanno parte c’è anche lo chef e conduttore televisivo Simone Rugiati reduce dal successo di Tu sì que vales che lo ha visto al fianco di Belen Rodriguez nelle prime serate dei sabato di Canale 5. Un format che ha messo in luce le grandi capacità televisive del cuoco toscano che tra l’altro recentemente è stato anche protagonista anche del programma di Simona Ventura, Selfie - Le cose cambiano in qualità di mentore. In una recente intervista rilasciata alla rivista GC, Simone Rugiati ha parlato del suo lavoro e di essere considerato una sorta di one man chef, rimarcando come questa sia una definizione che lo descrivi in pieno: “Mi piace fare show. Quando cucino voglio far divertire le persone e al tempo stesso insegnare loro qualcosa”. Inoltre, Rugiati ha ammesso che la sua grande tenacia, oltre ad essere un suo grande pregio in alcune situazioni, diventa un pesante difetto intestardendosi sulle cose.

SIMONE RUGIATI, LO CHEF - CONDUTTORE NEL PROGRAMMA DI CANALE 5: LA CARRIERA (VERISSIMO, 7 GENNAIO 2017) - Simone Rugiati è nato a Santa Croce sull’Arno in provincia di Pisa nel maggio del 1981. Ha intrapreso gli studi in ambito culinario presso l’istituto alberghiero di Montecatini Terme e dopo una serie di corsi e stage inizia a lavorare in diversi ristoranti toscani nella cosiddetta brigata di cucina. Quindi si trasferisce a Milano collaborando con riveste e trasmissione televisive fino all’approdo nel programma La prova del cuoco di Antonella Clerici che di fatto rappresenta il trampolino di lancio per la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Dopo la partecipazione al programma di Rai 1 conduce una serie di programmi sul Gambero Rosso Channel. In seguito partecipa come concorrente ad alcuni famosi reality televisivi come L’isola dei famosi e Pechino Express. Contemporaneamente passa a La7 per condurre la trasmissione Cuochi e fiamme. Infine, negli ultimi mesi del 2016 viene scelto per affiancare Belen Rodriguez nella conduzione di Tu sì que vales al fianco di Francesco Sole.

