SONO INNOCENTE / Anticipazioni prima puntata: le drammatiche storie di accuse ingiuste e meritati riscatti (oggi, 7 gennaio 2017)

SONO INNOCENTE, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 7 GENNAIO: LE STORIE DIVISE IN TRE STEP - Uscire dall'incubo della prigione è il principale argomento di Sono innocente, il programma condotto dal giornalista Alberto Matano che debutterà oggi, sabato 7 gennaio 2017 a partire dalle 21.15 circa su Rai3. Toccanti storie di uomini e donne finiti in carcere da innocenti, esperienze forti quanto devastanti di una libertà violata per sbaglio. Nello studio del programma Alberto Matano ricostruirà le storie accompagnandole da filmati che introdurranno il telespettatore nella viva storia che si sta narrando. Clip, filmati in stile fiction, interviste e materiali di repertorio faranno da cornice alla tragica narrazione degli eventi in attesa che questi si possano risolvere positivamente. Il racconto analizzerà tre differenti fasi dei protagonisti; si inizierà con il periodo che precede l'arresto per poi proseguire con la seconda parte dedicata alla detenzione e l'iter giudiziario e, in ultimo, la tanto desiderata scarcerazione dopo aver riconosciuto ampiamente l'innocenza dei protagonisti. Dopo queste narrazioni, il protagonista della drammatica vicenda sarà presente in studio per commentare la realtà dei giorni d'oggi.

