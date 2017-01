SONO PAZZO DI IRIS BLOND/ Su Iris il film con Carlo Verdone che diretto anche la regia, Claudia Gerini e Andrè Ferreol (oggi, 7 gennaio 2017)

SONO PAZZO DI IRIS BLOND, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 7 GENNAIO 2017: IL CAST - Sono pazzo di Iris Blond, il film in onda su Iris oggi, sabato 7 gennaio 2017 alle ore 21.00, una commedia realizzata nel 1996 e che è stata diretta ed interpretata da Carlo Verdone. Nel cast figurano oltre a Carlo Verdone, Claudia Gerini, Andrè Ferreol, Nello Mascia e Nuccia Fumo. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

SONO PAZZO DI IRIS BLOND, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 7 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Un cantante romano di nome Romeo (Carlo Verdone) grazie all’enorme successo ottenuto negli anni Settanta con un brano scritto per lui da un bravissimo compositore, riesce a vivere di musica per moltissimi anni formando un trio del quale fanno parte la propria compagna ed il suo migliore amico. A porre fine alla storia del trio c’è un tradimento che la donna consuma con il migliore amico di Romeo. Per quest’ultimo il dolore è fortissimo ma dopo un periodo passato a compiangersi per quanto subito,prova a rimettersi in carreggiata ripartendo dalla musica ed in particolare ottiene un buon contratto che lo vede esibirsi sulle classiche nave da crociera. Durante una di queste crociere che fa tappa a Napoli decide di andare da una cartomante alla quale chiede se potrai mai essere felice dal punto di vista sentimentale. La cartomante prevede la conoscenza di una donna straniera che sarà la sua grande fortuna sia per l’appagamento sentimentale che per i soldi che gli permetterà di ottenere evidentemente nell’ambito di una collaborazione artistica. Romeo tornato a bordo sulla nave conosce una bella donna di origini belga di nome Margeruite. Pensando che si tratti della donna che gli ha predetto la cartomante, fa di tutto per corteggiarla arrivando così ad iniziare una relazione amorosa con lei che lo porta a trasferirsi nella città di Bruxelles. Purtroppo le cose non vanno come pensava e sperava Romeo giacchè il rapporto con Marguerite è senza dubbio piatto rendendolo poco felice. Una sera incontra in una fast food una giovane ragazza italiana di nome Iris (Claudia Gerini). Iris è molto attraente e lavora in quel locale come cameriera. Romeo stanco della vita con Marguerite, lascia quest’ultima e va a vivere con Iris. La convivenza è eccezionale: i due si rendono conto di aver molto in comune e tra l’altro Iris è dotata di una bella voce ed è molto brava nella scrittura dei pezzi. Mettono su un bellissimo duo con cui si esibiscono in numerosi locali per una ritrovata felicità che viene però nuovamente messa a rischio allorchè un impresario presenta ad Iris una importante proposta lavorativa. Per Iris c’è da fare una difficile scelta.

