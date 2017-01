STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: il people show di Maria De Filippi, Rio e Atto di forza (sabato, 7 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 7 GENNAIO 2017. Per la prima serata di oggi, sabato 7 gennaio 2017, la programmazione Mediaset è ricca di appuntamenti da non perdere. Da sottolineare l'atteso ritorno della trasmissione di successo ideata da Maria De Filippi, C'è posta per te che andrà in onda come sempre su Canale 5. L'offerta Mediaset prosegue poi con alcune delle serie tv più amate del momento. Spazio al grande cinema con film del calibro de Il cigno nero e Wishmaster III. Per i più piccoli non mancherà l'intrattenimento offerto dal grande cinema d'animazione di Rio. Ma scopriamo adesso nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

Su Canale 5 alle ore 21.15 Maria De Filippi torna con C'è Posta per te, il programma d'intrattenimento che incanta il pubblico televisivo italiano con le sue storie ricche di amore e sentimento. Su Italia Uno spazio ai più piccoli. In prima serata, alle ore 21.10, verrà trasmesso il film d'animazione Rio, diretto da Carlos Saldanha, ideatore della celebre saga dell'Era Glaciale. Il film narra le fantastiche avventure di Blu, un esemplare di ara che per via di un guasto tecnico del cargo che lo stava trasportando viene abbandonato in Minnesota. Qui verrà salvato da Linda, una ragazzina che lo accudirà con grande affetto. Tutto cambierà quando la giovane scoprirà che Blu è l'ultimo esemplare maschio della sua specie. In seconda serata, alle 23.05, è ancora tempo di cartoni animati. Torna l'idolo degli anni 90 Lupin, con il film Lupin: un dollaro in più. Rete 4, alle ore 21.10, verrà trasmesso il film fantascientifico, Atto di forza, pellicola del 1990 diretta da Paul Verhoeven ed interpretato da Arnold Schwarzenegger e Sharon Stone. A seguire, alle 23.35, il film Miami Vice, pellicola d'azione del 2006, diretta da Michael Mann ed ispirato all'omonimo telefilm. La5 propone il film drammatico Inga Lindstrom: Il cigno nero, che racconta la storia di Lillian, una giovane pittrice che grazie ad una borsa di studio trascorre l'estate presso Charlottenberg dove scoprirà alcuni oscuri segreti che appartengono al suo passato. Su Mediaset Extra, alle 21.15, il secondo episodio della mini serie tv Quello che nascondono i tuoi occhi. Su Iris, spazio al grande cinema d'autore, con Sono pazzo di Iris Blond, film diretto ed interpretato da Carlo Verdone che racconta la storia di Romeo, un musicista di successo che viene lasciato dalla sua fidanzata. Triste e sconsolato farà predire il suo futuro da una fantomatica cartomante conosciuta come la Santa. La donna gli preannuncerà l'incontro con una musicista che gli donerà amore eterno. Su Italia 2 verrà trasmesso il film di fantascienza/ horror, Wishmaster III, che racconta le vicende legate al potente e malvagio demone Djiin, che viene involontariamente liberato da Diana Collins, giovane studentessa di mitologia. Su Top Crime spazio alle grandi serie tv con la settima stagione di The Closer. Verranno trasmessi l'episodio 4, Sotto Controllo, e l'episodio 5, Perdona i nostri peccati. Infine su Boing, per i più piccoli, alle 21.10, verrà proposto il cartone animato Doraemon.