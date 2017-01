STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Nemicamatissima, NCIS Los Angeles e Sono Innocente (sabato, 7 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 7 GENNAIO 2017. Per la prima serata di oggi, sabato 7 gennaio 2017, la programmazione della prima serata Rai è ricca di contenuti interessanti e coinvolgenti adatti ad ogni genere di pubblico. Programmi di varietà ed intrattenimento sportivo e giornalistico allieteranno la serata dei telespettatori a casa. Non mancheranno alcune delle serie tv di maggior successo ed il grande cinema su piccolo schermo. Tanti buoni motivi per rimanere sintonizzati sui programmi Rai. Ma scopriamo nel dettaglio la programmazione della serata.

Si parte su Rai Uno alle 21.25 con il programma Nemicamatissima, condotto da Heather Parisi e Lorella Cuccarini. La trasmissione raccoglierà il meglio del varietà andato in onda un mese fa, arricchendolo con alcune scene tagliate durante le due puntate già trasmesse. In seconda serata alle ore 00.15 sarà la volta di S'è fatta notte, programma d'intrattenimento condotto da Lisa Marzoli in collaborazione con Maurizio Costanzo.

Su Rai Due andranno in onda due episodi della settima stagione del telefilm d'azione NCIS Los Angeles. Rispettivamente l'episodio 19 dal titolo Bambini Kamikaze e l'episodio 20 L'uomo di Seul. In seconda serata spazio al grande intrattenimento sportivo con Calcio Champagne condotta da Marco e Lollobrigida che, assieme agli opinionisti in studio, commenterà i momenti salienti della 19° giornata di serie A. Su Rai Tre alle ore 21.10 sarà la volta del programma Sono Innocente, condotto da Alberto Matano. La trasmissione racconta e ricostruisce alcuni fatti di cronaca del passato caratterizzati da errori giudiziari, in cui i protagonisti furono condannati ingiustamente. In seconda serata verrà trasmessa la serie tv Non uccidere. Rai 4 propone, alle ore 21.15, il film fantastico Hugo Cabret, pellicola del 2011 diretta da Martin Scorsese che racconta le avventure di un ragazzino che si occupa di far funzionare tutti gli orologi della stazione di Monparnasse a Parigi. Nel corso di mille disavventure perderà il prezioso taccuino del padre, contenente alcuni disegni. Recuperarlo, sarà per Hugo una questione di vita i di morte. Su Rai 5 spazio al grande teatro con lo spettacolo Mantova Lectures, diretto ed interpretato dallo scrittore Alessandro Baricco. Rai Movie propone il film d'avventura drammatico La città proibita, film cinese del 2006 per la cui realizzazione furono impiegato ben 45 milioni di dollari. E' il film più costoso della storia del cinema cinese. La pellicola narra la storia della dinastia dei Tang, signori indiscussi della città imperiale. Durante i solenni festeggiamenti del Chong Yang, tutti i più grandi ed oscuri segreti della dinastia imperiale verranno svelati. Su Rai Premium verrà infine trasmessa la mini serie tv Anna Karenina, coprodotta da Italia, Spagna e Francia, formata da due episodi ed interpretata da Vittoria Puccini e Santiago Cabrera. La storia è tratta dall'ominimo romanzo di Lev Tolstoj.