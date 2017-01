STEFANIA E AMANDA SANDRELLI/ Le due attrici ospiti nel salotto di Silvia Toffanin (Verissimo, puntata 7 gennaio 2017)

STEFANIA E AMANDA SANDRELLI, L'ATTRICE E LA FIGLIA OSPITI NEL SALOTTO DI SILVIA TOFFANIN(VERISSIMO, PUNTATA 7 GENNAIO 2017) - Stefania e Amanda Sandrelli ospiti a Verissimo: mamma e figlia si raccontano ai microfoni di Silvia Toffanin. Le due attrici italiane saranno insieme negli studi di Canale 5 sabato 7 gennaio per una speciale intervista doppia: mamma e figlia sveleranno nuove pagine del loro rapporto, confessando com'è stato e com'è ancora vivere al fianco di una persona famosa. Tra le altre cose Stefania e Amanda Sandrelli parleranno anche di Gino Paoli, storico amore di Stefania e papà di Amanda, dei loro progetti per il futuro e degli impegni a teatro. Per saperne di più sintonizzatevi su Canale 5 sabato 7 gennaio a partire dalle 17 per una nuova imperdibile puntata di Verissimo.

STEFANIA E AMANDA SANDRELLI, L'ATTRICE E LA FIGLIA OSPITI NEL SALOTTO DI SILVIA TOFFANIN: LA CARRIERA DELLE DUE (VERISSIMO, PUNTATA 7 GENNAIO 2017) - Questo pomeriggio a Verissimo saranno ospiti Stefania e Amanda Sandrelli per raccontare a Silvia Toffanin i loro progetti. Andiamo a vedere le carriere delle due. Nata a Viareggio 70 anni fa, Stefania Sandrelli è considerata una delle attrici italiane più belle di sempre: ha lavorato con registi di fama mondiale come Bernardo Bertolucci, Mario Monicelli, Sergio Sollima, Ettore Scola e Luigi Comecini. Al cinema la ricordiamo in capolavori come Divorzio all'Italiana, C'eravamo tanto amati, Sedotta e abbandonata, La prima cosa bella mentre in tv è rimasta legata a fiction come Il bello delle donne. Celebre l'amore con Gino Paoli che le dedicò Sapore di sale e che è il padre di Amanda. Attrice e regista, è stata lanciata dal film di Massimo Troisi Non ci resta che piangere ma è stata protagonista di altre celebri pellicole come Ricordati di me, Universitari - Molto più che amici, Strana la vita e Amori in corso. In tv l'abbiamo vista nella serie Il Giudice Mastrangelo e Io e mamma. E' sposata con l'attore Blas Roca-Rey, padre dei suoi figli Rocco e Francisco: dopo 20 anni di matrimonio i due si sono recentemente separati.

