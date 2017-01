STEFANO DE MARTINO / News, il ballerino opinionista dell’Isola dei Famosi? (Oggi, 7 gennaio 2017)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL BALLERINO OPINIONISTA DELL’ISOLA DEI FAMOSI? – Da quando ha deciso di chiudere il matrimonio con Belen Rodriguez, Stefano De Martino è sempre più sulla cresta dell’onda. Il ballerino napoletano non solo è tornato ad essere il protagonista di Amici sia come professionista che come conduttore del daytime ma anche come mentore di Selfie – Le cose cambiano. Stefano De Martino, però, non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il ballerino, infatti, condurrà presto in prima serata il nuovo show sui sentimenti ideato da Maria De Filippi “Ultima Fermata” e potrebbe presto sbarcare nello studio dell’Isola dei Famosi. La nuova edizione del reality show di canale 5 prenderà il via il prossimo 30 gennaio. Al timone dell’Isola ci sarà ancora una volta Alessia Marcuzzi che, tuttavia, sarà affiancata da una squadra tutta nuova. Mara Venier e Alfonso Signorini, infatti, hanno deciso di non svolgere più il ruolo di opinionisti e, al loro posto dovrebbe esserci Vladimir Luxuria, già concorrente e inviata dell’Isola. Ad occupare la seconda poltrona degli opinionisti potrebbe essere proprio Stefano De Martino. Il ballerino, dunque, è sempre più richiesto. E’ lui, dunque, il nuovo beniamino del pubblico?

