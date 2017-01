STRISCIA LA NOTIZIA/ Ezio Greggio e Enzo Iacchetti: quali servizi verranno trasmessi oggi, 7 gennaio 2017? Riassunto ultima puntata

STRISCIA LA NOTIZIA, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, sabato 7 dicembre 2017) - Ezio Greggio e Enzo Iacchetti sono pronti a tornare in scena sul piccolo schermo di Canale 5 anche oggi, sabato 7 gennaio 2017, con una nuova puntata di Striscia la notizia. In attesa di scoprire quali servizi verranno trasmessi più tardi, diamo uno sguardo a quello che è successo ieri. Subito dopo il balletto delle veline viene presentato l'imitatore di giornata, che nella capitale parla con la gente comune: si tratta di Dario Ballantini nei panni di Donald Trump. Iacchetti annuncia Luca Galtieri, che è a Cosenza e mostra un ospedale tenuto in uno stato poco consono. Si passa poi a Jimmy Ghione che dal bioparco di Roma spiega che è stato dato il nome dell'inviato ad una scimmia: si torna poi in studio, e si dà la linea al servizio di Davide Rampello. Rampollo è a Torremaggiore, dove dà vita alla sua rubrica Paesi e Paesaggi: le immagini mostrano le bellezze del luogo con le specialità relative. Il contadino Giuseppe produce l'olio, e l'inviato spiega il procedimento di tutta la produzione dell'oliva peranzana. Si passa poi a Stefania Petix, che da Palermo analizza la situazione di una struttura scolastica occupata da alcune famiglie: l’inviata intervista coloro che ci vivono dentro. Vittorio Brumotti da Siena si occupa di un'ennesima struttura realizzata e mai utilizzata. Dopo che Enzo Iacchetti ha passato la linea a Moreno Morello, andato in aiuto di una famiglia che ha incontrato un ostacolo nel pagamento delle bollette del telefono, Ezio Greggio dà il via alla rubrica Fiction folies, dove vengono mostrati gli errori delle varie serie televisive, come Rocco Schiavone e Solo. È la volta dell'entrata in studio di Lucino, il cagnolino amato dai due conduttori, che anticipa la presentazione di Luca Abete che come sempre si trova a Napoli dove parla di un altro problema. Stavolta mostra come nelle zone dove c'è il varco attivo, i cittadini del luogo trovano sistemi per non far riprendere le targhe delle auto e degli scooter ed evitare così le multe. Si chiude l’appuntamento con Striscia la notizia con la rubrica I nuovi mostri: quali servizi andranno invece in scena più tardi?

© Riproduzione Riservata.