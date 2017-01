SUPERMAN/ Su italia 1 il film con Marlon Brando, Gene Hackman, alla regia Richard Donner (oggi, 7 gennaio 2017)

SUPERMAN, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 7 GENNAIO 2017: IL CAST - Superman, il film in onda su su Italia 1 oggi, sabato 7 gennaio 2017 alle ore 14.35. Una pellicola dedicata al supereroe Superman, si tratta di una produzione cinematografica britannica del 1978 della durata di ben 2 ore e 13 minuti nella sua versione cinematografica con la regia di Richard Donner. Nel cast figurano Marlon Brando, Gene Hackman, Christopher Reeve, Ned Beatty, Jackie Cooper, Glenn Ford, Margot Kidder e Trevor Howard. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

SUPERMAN, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 7 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Sul pianeta Krypton, lo scienziato Jor-El (Marlon Brando) ha scoperto i propositi criminali di tre pericolosi ribelli ed ossia il generale Zod, Ursa e Non. I tre sono stati portati davanti ad un tribunale con l’accusa di voler rovesciare il Governo e quindi prendere il controllo del Pianeta. Ritenuti colpevoli vengono imprigionati nella cosiddetta zona fantasma, una sorta di realtà parallela. Lo stesso Jor-El seguendo alcuni suoi studi è convinto che il Pianeta sia vicino alla sua distruzione e che non resti più che trenta giorni. La cosa viene fatta presente al Governo con la richiesta di provvedere ad un esodo della popolazione verso un pianeta più ospitale. Tuttavia la comunità scientifica ritiene che si tratti di un eccesso di allarmismo e che il fenomeno che si sta per verificare sia in effetti soltanto un cambiamento climatico. Jor-El sicuro dei propri calcoli e di comune accordo con la moglie decide di costruire una navicella spaziale per consentire al figlio neonato di raggiungere la Terra, pianeta ospitale dove peraltro la conformazione atmosferica gli permetterà di avere degli incredibili poteri. La navicella parte con il pianeta Krypton che poche ore dopo in effetti esplode proprio come aveva previsto lo scienziato. Una volta arrivato sulla Terra, il piccolo viene ritrovato nei pressi della cittadina di Smalville nello stato del Kansas dalla coppia di coniugi Kent che vedono la cosa come una sorta di dono di Dio giacchè non riuscivano ad avere un figlio. I due allevano il bambino come se fosse il loro dandogli il nome di Kent (Christopher Reeve). Con il passare degli anni Kent prende atto dei propri poteri ed inoltre ritrova un pezzo del proprio pianeta che istintivamente lo porta a raggiungere l’Antartide dove è presente una sorta di base o per meglio dire la parte più grande della propria navicella dove scopre il proprio passato ed il perché dei suoi poteri. Da questo momento in poi Kent decide di mettere i propri poteri al servizio dell’umanità. Va a vivere nella città di Metropolis dove lavora come giornalista per un giornale del luogo al fianco della bella Lois di cui si innamora senza mai trovare il coraggio per farsi avanti.

