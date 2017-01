Trono Classico / Uomini e Donne anticipazioni e news: Riccardo Simondi e Camilla Mangiapelo, altro che nozze. L'annuncio dell'ex tronista

UOMINI E DONNE – Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo sono sempre più innamorati e felici. La coppia, nonostante stia insieme da poco più di un mese, è già andata a convivere ma, per il momento, non pensa al matrimonio. Contrariamente ai rumors che si sono diffusi negli ultimi giorni, Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo non hanno alcuna intenzione di bruciare le tappe convolando a giuste nozze. A chiarire il tutto è stato proprio l’ex tronista di Uomini e Donne. “Riccardo Gismondi ha risposto che di progetti ne hanno tanti ma che preferiscono fare le cose con calma, vivendo il sentimento giorno dopo giorno. Prima o poi, conclude il ragazzo, tutti si sposano e lui non lo esclude di certo… ma ora è davvero presto!”, si legge sul settimanale Vip. “Avevo paura che la convivenza con lei fosse molto più disastrosa e invece Camilla è più matura di quanto immaginassi!” ha spiegato l’ex tronista, che ha aggiunto: “Dentro casa fa tutto, è già una donna! Abbiamo un grazioso appartamento con un salotto e la cucina, due camere da letto e due bagni”. Un amore vero, dunque, quello che unisce Riccardo e Camilla ma qual è il segreto della loro unione? “ìIl fatto che siamo lo stesso tipo di persona. È divertente quando ci scrocchiamo la schiena alla stessa maniera o quando ci sincronizziamo sulle cose da fare senza neanche parlare” ha confidato l’ex tronista.

UOMINI E DONNE - Il trono di Claudio Sona si è concluso con la bellissima scelta del corteggiatore Mario Serpa: molto amati dal pubblico, oggi la loro storia - nata appunto nello studio di Uomini e Donne - conta moltissimi followers sui social network e altrettanti sostenitori. In un’intervista esclusiva rilasciata a Gay.it, l’ex tronista di Maria De Filippi ha raccontato che la sua partecipazione è nata per gioco: “Non avrei mai pensato di essere scelto. Ho cercato di essere me stesso senza identificarmi in particolari categorie sociali o culturali”. Sona si è soffermato poi a discutere del suo nuovo amore, Mario Serpa, e ha ammesso che “Ci sono cose che riguardano i sentimenti che non hanno nulla di razionale. Mi è difficile indicare i motivi della scelta, perché non c’è stata alcuna logica. Ci riuscirebbe forse uno scrittore o un poeta” ha aggiunto ancora “ma io non appartengo certo a queste due categorie. Mario ha aspetti caratteriali completamente diversi dai miei, che mi hanno attratto e spiazzato fin da subito”.

UOMINI E DONNE - Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sono tornati in trasmissione annunciando di essere molto felici e innamorati. Nonostante le critiche, la coppia sta vivendo un periodo magico come testimoniano anche le parole di Claudio D’Angelo. Il tronista che, contrariamente alla sua giovane fidanzata è più restio nel rendere pubblici i suoi sentimenti, si è lasciato andare scrivendo delle parole importanti su Instagram nei confronti della sua dolce metà. “La persona giusta non è quella con cui andresti a letto, ma quella con cui ti sveglieresti al mattino. Buon inizio week end a tutti”, ha scritto l’ex tentatore di Temptation island. Ginevra Pisani, dunque, pur avendo solo 19 anni, è riuscita a conquistare totalmente il cuore di Claudio che ha sempre ammesso di volere una storia bella e importante. Da quando ha scelto Ginevra è passato più di un mese e le cose tra i due piccioncini procedono a gonfie vele. La coppia, infatti, vive l’amore anche in famiglia. Non solo D’Angelo ha raggiunto spesso la Pisani a Napoli ma, a sua volta, Ginevra è stata accolta come una figlia dai genitori del fidanzato. Tra i due, dunque, è vero amore? Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE - Siamo davvero agli sgoccioli: Uomini e Donne è pronto per tornare in scena a partire dal prossimo lunedì, 9 gennaio 2017: le feste sono finite, ed è arrivato il momento di lasciare spazio ai nuovi tronisti che accompagneranno i telespettatori durante la seconda parte di questa edizione del programma di Maria De Filippi. Gli occhi del pubblico sono però ancora puntati sui vecchi protagonisti: di recente, Riccardo Gismondi si è confessato in esclusiva sulle pagine di DiPiù Tv, e ha fatto emozionare tutti i fans della coppia che ha formato insieme alla bella Camilla Mangiapelo, sua ex corteggiatrice. “Dietro le quinte, a telecamere spente, abbiamo subito parlato di matrimonio, di figli, di avere una casa tutta nostra. Ci sposiamo, ho detto a Camilla” ha ammesso, per poi continuare “Io un amore così forte non l’ho mai provato e nemmeno pensavo potesse esistere la possibilità di trovare una ragazza che mi completasse in tutto, che desse un senso alle mie giornate così come ha fatto Camilla a Uomini e Donne”. Tutti coloro che hanno seguito il suo percorso fin dall’inizio staranno già sognando…

UOMINI E DONNE - Ultimo fine settimana senza puntate da vedere o rivedere di Uomini e donne. Dopo tre settimane di pausa, il programma di Maria de Filippi sta per tornare e lo farà proprio a partire da lunedì prossimo, 9 gennaio, sempre su Canale 5. Sono tante le registrazioni andate in scena in queste settimane e che ancora i fan non hanno visto in onda a partire dalla scelta (non scelta) di Claudio D'Angelo e dell'arrivo sul trono di Sonia Lorenzini. Proprio questa potrebbe essere la puntata che andrà in onda lunedì e che aprirà la seconda parte di questa edizione ma anche il nuovo anno, il 2017. Il dubbio comunque resta alto visto che l'ultima settimana di messa in onda del 2016 è stata dedicata ai giovani quindi potrebbero essere gli over i primi ad andare in onda. La verità verrà fuori solo lunedì mattina quando sul sito ufficiale di Maria De Filippi e delle sue trasmissioni, scopriremo cosa andrà in onda e cosa no.

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO – Nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, tra le coppie ospiti presenti in studio c’erano anche Claudio Sona e Mario Serpa. L’ex corteggiatore romano di Uomini e Donne ha assistito a tutta la registrazione insieme all’ex tronista veronese scagliandosi contro Sonia Lorenzini. Claudio D’Angelo ha puntato il dito contro la nuova tronista, rea di non averlo neanche salutato il giorno in cui è diventata la nuova tronista di Uomini e Donne. Mario Serpa ha così accusato Sonia Lorenzini di aver fatto tutto per conquistare il trono che è sempre stato il suo vero obiettivo. Gianni Sperti ricorda a tutti che tra Mario e Sonia non c’è mai stata molta simpatia. Serpa ammette che, contrariamente a Sonia, qualora Claudio non l’avesse scelto, non avrebbe mai accettato il trono. Poi consiglia alla nuova tronista di eliminare Luca Rufini, reo di volere semplicemente la popolarità e di dare una nuova possibilità ad Alessandro Calabrese.

UOMINI E DONNE Alessandro Calabrese potrebbe tornare a casa prima del previsto. L’ex gieffino, infatti, non è ancora riuscito a fare breccia nel cuore della tronista Sonia Lorenzini che, nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne ha ribadito di non fidarsi di lui. Nonostante Alessandro abbia ammesso di non essere stato totalmente sincero e di essere tornato single solo da poche settimane, Sonia non riesce a passarsi cu e, pur provando un discreto interesse nei confronti del romano, ammette di non riuscire a fidarsi completamente di lui. Alessandro Calabrese, pur accettando le parole della tronista, chiede, tuttavia, un’altra possibilità. A sostenere la posizione di Alessandro è Gianni Sperti che lo considera un ragazzo di cuore e sincero. Il percorso di Alessandro come corteggiatore, dunque, è più difficile del previsto. La sua storia con Lidia Vella continua a non convincere Sonia, sicura che ci sia ancora altro da scoprire. La tronista decide così di non portare il Calabrese in esterna. Alessandro, per il momento, resta in studio ma la sua permanenza nel programma potrebbe già essere giunta agli sgoccioli.

UOMINI E DONNE Le "vecchie" coppie del trono classico di Uomini e Donne hanno registrato un divertente video per annunciare quando il programma ritornerà in pista. Ad aprire le danze ci hanno pensato Clarissa Marchese e Federico Gregucci per poi proseguire con Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo. Il campione di basket ha inoltre affermato che ci sarà qualcun altro sul trono ma non sarà simpatico come lui. "Non so ancora se io lo guarderò da casa o se tornerò sul trono..." ironizza Claudio Sona con un gelosissimo Mario Serpa affermare: "Sì, come no...". Federico cerca conferme dalla fidanzata affermando che questa volta lo vedranno da casa tranquilli e senza ansie. Riccardo augura ai nuovi tronisti di avere la sua stessa fortuna dopo aver incontrato la sua attuale fidanzata con la quale sta vivendo dei momenti indimenticabili ed una immediata convivenza. Mario Serpa ribadisce che guarderà il trono da casa mentre Clarissa Marchese fa un in bocca al lupo generale ai tre nuovi tronisti: "Noi non perderemo neanche una puntata" afferma. Tanti i commenti dei fan del programma e, moltissimi elogiano Mario e Claudio ma anche Clarissa e Federico, meno gettonati invece, la coppia formata da Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo. Se volete visionare i video potete farlo cliccando qui.

UOMINI E DONNE Il prossimo giovedì 12 gennaio 2017, verrà registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. Proprio ieri pomeriggio, Sonia Lorenzini, Luca Onestini e Manuel Vallicella si sono recati presso gli Studi Elios di Roma dove hanno avuto modo di interagire con corteggiatrici e corteggiatori e confrontarsi anche con Claudio D'Angelo, come nel caso della Lorenzini che ha avuto modo di scontrarsi con l'ex tronista ed anche con Mario Serpa che l'ha accusata di puntare solo al trono. Durante la registrazione di ieri infatti, tra le altre cose sono stati presenti in studio anche Claudio Sona con Mario Serpa, Clarissa Marchese con Federico Gregucci e Riccardo Gismondi con Camilla Mangiapelo e, in ultimo, proprio D'Angelo con la fidanzata 18enne. Tra Manuel e Luca inoltre, a differenza della prima stagione del trono dove i 4 tronisti andavano molto d'accordo, si sono evidenziate le primissime problematiche e, la loro tensione è nata anche per "colpa" di alcune corteggiatrici che attualmente escono con entrambi. Manuel in puntata ha anche chiesto a Luca di non parlare di lui durante le sue esterne: come andrà a finire? Sonia sta proseguendo il suo turbolento percorso conoscendo nuovi corteggiatori ed avendo delle fortissime remore nei confronti di Alessandro Calabrese, l'ex gieffino che si è recentemente lasciato con Lidia Vella per cercare fortuna nella corte di Maria De Filippi. Sonia non ha portato in esterna l'ex pugile che però continua a chiedergli una nuova possibilità: aprirà le porte del suo cuore? Lo scopriremo solo durante il corso della prossima registrazione del 12 gennaio.

