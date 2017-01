UOMINI E DONNE / Gossip e anticipazioni, Lucas Peracchi mette nei guai Maria De Filippi: le clamorose rivelazioni (Oggi, 7 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: LUCAS PERACCHI METTE NEI GUAI MARIA DE FILIPPI CON LE SUE RIVELAZIONI – Lucas Peracchi torna a puntare il dito contro Uomini e Donne. L’ex tronista, dopo aver chiuso la sua avventura sul trono senza amore e con il giudizio negativo dei fans che lo hanno accusato di aver preso in giro tutti solo per un attimo di visibilità, è tornato a parlare della trasmissione lasciandosi andare ad una dichiarazione che rischia di scatenare un’accesa polemica. Da sempre, il pubblico nutre dei dubbi sulla veridicità dei sentimenti dei protagonisti di Uomini e Donne e le parole di Lucas non fanno che alimentare i rumors. "Ma voi credete ancora a 'Uomini e donne'? È tutta tv. Se potessi parlare...", ha confessato Lucas Peracchi sui social. Parole al veleno quelle dell’ex tronista che, non solo hanno fatto il giro del web ma hanno scatenato la pronta reazione dei fans. Da una parte ci sono coloro che si trovano d’accordo con Lucas applaudendo il coraggio di confessare tutto invitandolo a rivelare tutti i retroscena della famosa trasmissione sull'amore e, dall’altra, ci sono quelli che puntano il dito contro l’ex tronista, reo di parlare male di un programma di cui ha fatto parte solo per il modo in cui si è conclusa la sua avventura. Come ricorderanno i fans di Uomini e Donne, infatti, Lucas Peracchi abbandonò il trono dopo essersi messo d’accordo con la corteggiatrice Giulia Carnevali sulla scelta che, assalita dai sensi di colpa, confessò tutto alla redazione. Lucas, dunque, sta sputando nel piatto in cui ha mangiato? Parte del popolo del web è sicuro che quello di Peracchi sia un altro tentativo di far parlare di sé e dare lo sprint finale per partecipare alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi a cui è stato accostato con insistenza il suo nome. Sarà davvero così? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.

