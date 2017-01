UOMINI E DONNE / Gossip e anticipazioni: faccia a faccia tra Sonia e Claudio D’Angelo, Serpa contro la tronista (oggi, 7 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: SONIA PRESA DI MIRA DA CLAUDIO D. MA NON SOLO… (OGGI, 7 GENNAIO 2017) - Le nuove registrazioni del trono classico di Uomini e Donne hanno regalato numerose emozioni, novità, prese di posizione e soprattutto scontri. Al momento, il trono formato da Sonia Lorenzini, Luca Onestini e Manuel Vallicella si presenta movimentato soprattutto grazie alla presenza in studio della ragazza che, dopo aver partecipato al programma in qualità di corteggiatrice, ha fatto un passo in avanti conquistando l'ambita poltrona rossa. Durante il corso del trono di Claudio D'Angelo infatti, Sonia Lorenzini era l'unica in grado di creare interessanti sviluppi e l'attenzione dedicata per lui era più un appuntamento (per i telespettatori) con lei. Sonia infatti, grazie alle sue divertenti abilità di innocente stalker online, creava interessanti dinamiche che strappavano perfino un sorriso e ci allontanavano dalla noia che "regalava" Claudio D'Angelo con la sua indecisione. La prima stagione del trono giovane però, è stata importante per via della presenza di Claudio Sona, il primo tronista gay della storia del programma che ha creato enorme curiosità sia in studio che a casa. Claudio dopo aver scelto Mario Serpa, è ufficialmente diventato il tronista più amato della storia dell'intera trasmissione di Maria De Filippi. In attesa di vedere la scelta di D'Angelo questo lunedì, scopriamo cosa è successo tra lui e Sonia grazie al loro ultimo confronto in studio. Come ben sapete infatti, durante l'ultima registrazione del programma, erano presenti anche Claudio e Mario, Clarissa e Federico e Claudio D. e Ginevra. L'ex tronista quindi, ha cercato di chiarirsi con la Lorenzini ma non è andata bene... Dopo aver fatto il loro ingresso in studio, Maria De Filippi ha chiesto alla coppia come procedesse la loro relazione d'amore e Ginevra ha anche parlato del loro recente viaggio a Vienna. Di seguito, si è anche parlato del trono di Sonia e della delusione di Claudio D'Angelo nei confronti dell'ex corteggiatrice. L'ex tronista infatti, ha rimproverato la giovane per non averlo salutato dopo la sua scelta, ma Sonia ha specificato che non le sembrava proprio il caso di farlo perché non meritava i suoi saluti. Durante questa querelle, è intervenuto anche Mario Serpa che ha puntato il dito contro Sonia Lorenzini accusandola di avere sempre ambito al trono. Di seguito il fidanzato di Claudio Sona ha specificato che lui se non fosse stato la scelta non avrebbe mai ambito a conquistare la poltrona rossa.

