UOMINI E DONNE / Trono Over anticipazioni: Gemma Galgani come la principessa sul pisello? Ecco perché (News, oggi 7 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI E NEWS: GEMMA GALGANI, LE RECENTI DICHIARAZIONI (OGGI, 7 GENNAIO 2017) - Gemma Galgani dopo aver partecipato a "Selfie - Le cose cambiano" ha acquisito nuova sicurezza. La dama più amata del trono over di Uomini e Donne infatti, è stata una delle protagoniste assolute non solo presso gli Studi Elios di Roma, ma anche all'interno dello studio del programma in prime time ideato da Maria De Filippi ma condotto da Simona Ventura, tornata in pista dopo aver partecipato all'Isola dei Famosi. Gemma Galgani infatti, è stata presente in studio molte volte nella speranza di "scippare" qualcosa ai mentori. E così, Alessandra Celentano si è lasciata convincere dalla dama fino a regalarle dei denti nuovi di zecca. La sua popolarità è quindi cresciuta in quanto, chi non segue le dinamiche di Uomini e Donne ha avuto modo di poterla conoscere in prime time e vedere, tra le altre cose, anche i continui litigi con Tina Cipollari che rendono lo spaccato over tanto interessante. Nonostante questo però, il cuore di Gemma non vive ancora la pace tanto desiderata: come mai? La dama torinese proprio alcuni mesi fa, ha deciso di chiudere la sua pagina fan e riunire tutti gli estimatori direttamente nel suo profilo personale e, tramite quello augura sempre il buongiorno e la buonanotte alle amiche virtuali che le tengono sempre compagnia. A parte il suo comportamento sempre molto carino, la dama non può sbilanciarsi più di tanto ecco perché, quando le viene chiesto qualcosa riguardo la trasmissione, Gemma glissa con il saggio silenzio. La redazione di Uomini e Donne infatti, ha delle regole ben precise da rispettare durante il corso della permanenza televisiva e, nonostante le anticipazioni che appaiono prontamente sul web, i loro protagonisti non possono farne parola. Gemma però, di recente si è confidata con i fan, scrivendo: "Avete in mente la storia della principessa sul pisello?" Esordisce Gemma. "Ecco… immaginate che quel piccolo fastidio sia un vostro brutto pensiero che non riuscite proprio a mandare via, che infastidisce il vostro sonno...cercatelo bene, comprendetelo nella sua interezza e poi accettatelo ma tramutatelo in qualcosa di positivo perché anche nel più brutto dei pensieri può esserci una via d'uscita.... lo so!!". Le sue parole di riferiscono agli attuali accadimenti in studio? Da una parte è comparso nuovamente Giorgio con carezze ed sms e, dall’altra, si fa spazio Michele con un corteggiamento serrato che lei ha rifiutato più volte.

