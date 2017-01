Una vita/ Anticipazioni puntata 7 gennaio: Mauro faccia a faccia con Teresa, Felipe sospetta di Cayetana?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 7 GENNAIO 2017: Dopo la pausa di ieri erano in molti ad aspettarsi una pausa per Una Vita e invece non sarà così. Anche oggi la soap spagnola andrà in onda e lo farà con l'ultima maxi puntata della settimana e di questo periodo visto che da lunedì tornerà in onda Beautiful e la soap tornerà al suo solito orario. Nei giorni scorsi abbiamo lasciato Mauro in Convento pronto a conoscere la bambina della foto ma la suora che ha in gestione la struttura sembra pronta a mandarlo via senza fargli incontrare Teresa. Alla fine, però, il commissario saprà convincere la donna e si troverà faccia a faccia con quella che diventerà la sua dolce metà. Intanto, in città, Cayetana si prepara a ripulire la sua immagine ma Felipe è convinto che la dark lady nasconda ancora qualcosa, ma cosa? E' stata lei a far sparire i corpi di Manuela e German con il cospicuo assegno che ha fatto firmare alla sua domestica? Celia ha la chiave del giallo?

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI: Nelle ultime puntate di Una Vita, Maria Luisa lascia Victor credendolo ancora un donnaiolo senza sapere però che dietro c'è lo zampino di sua madre che è riuscita nell'intento di farli allontanare l'uno dall'altra. Leonor ha finalmente trovato il titolo adatto per dare un nome al suo romanzo sulla vita delle domestiche, mentre sua madre Rosina è ancora indecisa se fare o meno l'intervento di rinoplastica. Suo padre Maximiliano invece ha ripreso a giocare ai cavalli, ma per il momento solo Pablo lo ha scoperto. L'ispettore Mauro invece porta avanti le indagini su Cayetana perché è deciso a scoprire la verità. Una volta giunto all'orfanotrofio però viene colpito alla nuca da Teresa. Intanto Cayetana è tornata nel quartiere e ha deciso di riacquistare la fama perduta grazie all'aiuto di Fabiana e di Ursula. Dopo il colpo alla testa Suor Brigida copre Teresa e si occupa di rianimare l'ispettore dicendogli che è stato colpito da un ladro. Mentre la suora lo lascia solo lui capisce che non c'è stato nessun ladro e chiede alla suora di avere accesso all'archivio dell'orfanotrofio dal quale sottrae dei registri e li porta con sé. Quado incontra don Felipe gli mostra i documenti ed insieme capiscono che otto bambini sono scomparsi nel nulla. Cayetana decide di uscire di casa e andare a spasso per le vie del quartiere dove le altre donne la accolgono con la solita falsità. Durante la sua assenza il quartiere si è riempito di soldati in congedo dalla guerra nelle Filippine, così fa di questa piaga un suo asso nella manica, pensa di trovar loro una sistemazione così a poco a poco riacquisterà di nuovo la fama ed il potere perduto. Leonor ha finalmente finito di scrivere Servire e Tacere, il romanzo che racconta la vita umile delle domestiche e si mette alla ricerca di una casa editrice disposta a pubblicarlo, anche se sembra che nessuno voglia mettersi contro il suo attuale editore. Parlandone con Pablo però, si accorge che lui è molto preoccupato ed ha qualcosa da dirle e mentre sta iniziando il discorso sul vizio del gioco di don Maximiliano, quest'ultimo lo interrompe perché non vuole farlo sapere a sua moglie e a sua figlia. Per cinquemila pesetas, Rosina rinuncia definitivamente all'intervento di chirurgia estetica mentre Casilda conosce Martin, uno dei soldati che ora si trova a vivere per le strade del quartiere di Acacias, in cambio di qualche pezzo di pane lui le mostra come si fanno gli origami e si intrattengono a scherzare.

© Riproduzione Riservata.