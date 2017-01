VERISSIMO/ Anticipazioni e ospiti prima puntata del 2017: Simone Rugati, Stefania e Amanda Sandrelli nello studio di Silvia Toffanin (Oggi, 7 gennaio)

VERISSIMO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 7 GENNAIO 2017: OSPITI CELEBRI IN ARRIVO NEL SALOTTO DI SILVIA TOFFANIN - Verissimo tornerà in tv oggi pomeriggio alle 16.10 e vedrà ancora una volta al timone Silvia Toffanin pronta a dare il via a una serie di interviste molto attese dal pubblico di canale 5. Ci saranno molti ospiti, che arriveranno direttamente dal mondo delle sopa opere più amate per raccontare i risvolti delle nuove trame, ma ci saranno anche volti noti dello spettacolo, pronti a raccontare agli spettatori i nuovi progetti in programma per il 2017. In particolare, saranno in studio Stefania e Amanda Sandrelli per un'intervista speciale a mamma e figlia. Si andrà a fondo sul ritorno a Canale 5 di Enrico Papi, ci sarà spazio per lo chef più amato d’Italia, Simone Rugiati e, per la prima volta a Verissimo, l’attore Sergio Assisi. Immancabile lo spazio dedicato a “Il Segreto”: sarà a Verissimo Aurora (Ariadna Gaya).

VERISSIMO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 7 GENNAIO: GRANDE SUCCESSO E IMPORTANTI OSPITI - La stagione 2016 di Verissimo ha successo con un notelevole successo di pubblico e di ascolti. La formula costruita nel corso del tempo proprio dalla sua conduttrice Silvia Toffanin sembra ormai un ottimo maschio di fabbrica e anche questo 2017 nasce sotto il miglior auspicio. Nell'ultima puntata della stagione, che si è conclusa sabato 17 dicembre per la pausa estiva, è stato Enrico Brignano a raccontare il suo nuovo anno, che lo vedrà presto diventare papà di una bambina di nome Martina. L'attore, legato a Flora Canto, non è riuscito a trattenere la sofferenza per l'assenza di suo padre Nino proprio ora che sta per venire alla luce sua figlia: È triste che non possa vederla, ma se uno ci crede la vedrà". Quali altri ospiti raggiungeranno il programma del sabato pomeriggio di Canale 5?

VERISSIMO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 7 GENNAIO: LORELLA CUCCARINI GUEST STAR DELL'ULTIMA PUNTATA - Dopo qualche settimana di pausa legata al periodo delle festività, Verissimo torna oggi su canale 5 per il consueto appuntamento del sabato pomeriggio con il suo pubblico. L'ultima puntata dello show è stata trasmessa lo scorso 17 dicembre, quando il celebre salotto di Silvia Toffanin ha ospitato Lorella Cuccarini, reduce dal successo di Nemica amatissima, lo show di Rai 1 che l'ha vista al centro della scena assieme alla sua ex rivale Heather Parisi. La Cuccarini ha approfittato dello spazio offerto dalla conduttrice per chiarire una volta per tutte le polemiche sollevate dalla sua collega a poche ore dalla fine dello show: "Per quanto mi riguarda è andato tutto come doveva, poi c'è stato un epilogo non proprio felicissimo, ma io vorrei fermarmi a quel momento finale dello show in cui io e Heather ci siamo abbracciate. Per me la fine del programma e quella", parole molto forti che, in qualche modo, hanno messo un punto alle polemiche delle ultime settimane. Non resta che attendere l'appuntamento di stasera per scoprire tutte le novità della nuova edizione.

