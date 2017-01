20 ANNI DI MENO/ Su Rai 4 il film con Virginie Efira e Pierre Niney, alla regia David Moreau (oggi, 8 gennaio 2017)

20 ANNI DI MENO, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 8 GENNAIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - 20 anni di meno, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 8 gennaio 2017 alle ore 21.15, una commedia francese realizzata nel 2013, venendo a parlare della regia del film, dietro alla macchina da presa possiamo trovare David Moreau, autore francese nato a Boulogne-Billancourt nel luglio del 1976, i film precedenti a cui ha partecipato sono l'horror cult "Them - Loro sono là fuori" e "The Eye", interpretato dalla bellissima Jessica Alba. Anche il cast che ha preso parte a questa produzione è davvero di ottimo livello: la protagonista ha il volto della graziosa Virginie Efira, attrice belga classe 1977 che si caratterizza per l'aver partecipato a film leggeri e divertenti come, ad esempio, "L'amore, per caso", "Per sfortuna che ci sei" e "Il mio migliore incubo!". Al suo fianco recita il giovanissimo Pierre Niney, volto noto al grande pubblico internazionale per aver interpretato il geniale stilista francese Yves Saint Laurent nell'omonimo film biografico, riuscendo grazie al suo talento ad aggiudicarsi il César come miglior attore. Citiamo, infine, la presenza di Charles Berling, interprete molto popolare che ha lavorato con registi di grande prestigio come, ad esempio, Patrice Leconte, Claude Sautet, Olivier Assayas, Denys Arcand e Paul Verhoeven. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

20 ANNI DI MENO, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 8 GENNAIO 2017: LA TRAMA - La protagonista del film è Alice Lantins (Virginie Efira), una 38enne che lavora nel mondo della moda con grande successo e che aspira di diventare la nuova direttrice della popolare e glamour rivista "Rebelle": la donna si è dedicata con grande passione alla sua professione, arrivando a trascurare la sua vita professionale. Alle soglie dei quarant'anni, quindi, è ancora single, anche se la cosa non lo preoccupa poi molto. Un giorno incontra il ventenne Balthazar Apfel (Pierre Niney), quando la redattrice perde su un volo di ritorno dal Brasile una preziosa chiavetta USB, è proprio il ragazzo a ritrovarla e a darle appuntamento per restituirgliela. Il ragazzo conduce la donna nel suo appartamento, dandole un passaggio con il suo motorino sgangherato, durante il tragitto, Alice viene notata e fotografata da due suoi colleghi, sorpresi di vedere la compassata giornalista abbracciata ad un uomo così più giovane di lei. In casa del ragazzo, la nostra protagonista incontra Luc (Charles Berling), il padre del suo nuovo amico, in compagnia di Alissa, una donna estremamente più giovane di lui. Il giorno successivo, Alice si reca come ogni giorno al lavoro ma trova ad aspettarla una pessima sorpresa, tutti i suoi colleghi hanno visto le sue foto con Balthazar ed hanno iniziato a sparlare di lei senza troppo ritegno. Nel frattempo, il giovane inizia a rivolgere una corte pressante alla nostra protagonista dato che si è innamorato di lei a prima vista, la differenza d'età è per lui davvero ininfluente. La stessa cosa non si può dire della giornalista, nonostante trovi Balthazar carino e divertente, la loro innegabile differenza di età è per Alice uno scoglio troppo difficile da superare. La sua resistenza, però, è destinata a non durare per troppo tempo, dopo una festa, i due si baciano appassionatamente e finiscono a letto assieme. Improvvisamente, le cose per Alice cambiano, il suo capo, infatti, è piacevolmente colpito che la sua dipendente sia così trasgressiva da concedersi una relazione con un toy-boy. Aveva sempre pensato, infatti, che la donna fosse troppo tradizionalista ed austera per lasciarsi andare di fronte a certe tentazioni. L'immagine della donna viene migliorata incredibilmente dalla vicinanza di Balthazar e la sua carriera riceve un'impennata davvero sorprendente. Come reagirà il giovane, i cui sentimenti sono profondi e sinceri, quando scoprirà che la sua amata desidera solo usarlo per brillare agli occhi del suo datore di lavoro?

© Riproduzione Riservata.