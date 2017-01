A QUALSIASI PREZZO/ Su Rai Movie il film con Zac Efron e Dennis Quaid, alla regia Ramin Bahrani (oggi, 8 gennaio 2017)

A QUALSIASI PREZZO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 8 GENNAIO 2017: IL CAST - A qualsiasi prezzo, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 8 gennaio 2017 alle ore 21.20, una pellicola drammatica e intensa con un carismatico Dennis Quaid, il titolo originale è At any price ed è uscita in America nel 2012 , dietro la macchina da presa ha visto Ramin Bahrani. I personaggi principali sono interpretati da Zac Efron, Dennis Quaid, Heather Graham, Ben Marten, Clancy Brown, Red West, Chelcie Ross e Sophie Curtis. La trama del film nel dettaglio.

A QUALSIASI PREZZO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 8 GENNAIO 2017: LA TRAMA - La storia è ambientata nel Midwest americano in una piccola cittadina che si sostiene prevalentemente con l'agricoltura e la raccolta del grano. Henry Whipple è un imprenditore agricolo che ha investito tutta la sua vita per lasciare ai figli Dean e Cliff qualcosa di cui essere fieri. I due ragazzi però non sembrano apprezzare gli sforzi del genitore. Cliff ha lasciato la città per trasferirsi al college mente Dean, considerato da sempre la testa calda della famiglia non vuole ereditare la terra. Il ragazzo sogna da sempre di diventare un pilota professionista di auto da corsa e per questo motivo non rinuncia mai a gareggiare nei circuiti provinciali, mettendo spesso a rischio la sua stessa incolumità. Tra padre e figlio gli screzi sono all'ordine del giorno, soprattutto perché Dean non riesce a capire il padre si ostini ad acquistare terreni quando sa bene che nessuno vuole continuare con l'attività di famiglia. Un giorno Henry costringe il figlio ad accompagnarlo a un funerale di un suo vecchio conoscente il ragazzo non vuole farlo e si trova in imbarazzo quando il padre di fronte ai parenti del defunto chiede di poter affittare le loro terre. Per i modi spesso spregiudicati con cui tratta gli affari, il signor Whipple non è ben visto dagli altri membri della cooperativa di cui fa parte e in particolare dal suo vicino, Jim Johnson. Il sogno di Dean di diventare pilota si scontra con la dura realtà ma anche con alcuni bulli del paese e una notte il ragazzo si mette nei guai, uccidendo accidentalmente Brad Johnson. A complicare il tutto arriva anche una pericolosa indagine federale su alcuni illeciti nell'azienda agricola e la crisi del grano getta la famiglia nella disperazione, ritrovandosi senza nessun sostentamento. Per la prima volta nella sua vita Dean si cala nei panni del padre e capisce quanti sacrifici l'uomo abbia fatto per la sua famiglia. Il ragazzo sostiene il genitore e insieme provano a riavviare l'attività. Nel finale Henry capisce di aver fatto un buon lavoro e cede la fattoria al figlio.

© Riproduzione Riservata.