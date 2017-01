ALFIO CARUSO, IL GIORNALISTA PRESENTA IL NUOVO LIBRO “1960 - IL MIGLIORE ANNO DELLA NOSTRA VITA” (DOMENICA IN, PUNTATA 8 GENNAIO 2017) - Oggi, domenica 8 gennaio 2017, torna in scena Domenica In con la seconda puntata del nuovo anno. Il programma domenicale per eccellenza di Rai 1 avrà come di consueto tanti ospiti: Mietta, Massimo Venturiello ed il giornalista Alfio Caruso. Il giornalista Alfio Caruso per l'occasione presenterà il suo ultimo libro, dal titolo 1960 - Il migliore anno della nostra vita. L'ultimo lavoro di Caruso descrive dettagliatamente il boom economico del miracolo italiano che ebbe inizio del 59, quando persino il Daily Mail si occupò dell'argomento. Assieme a Pippo Baudo, il giornalista catapulterà il pubblico nel pieno degli anni sessanta, nel periodo del dopoguerra, in un Italia ottimista e positiva verso il futuro, ricca di speranze, sogni ed invenzioni delle quali tutt’oggi riusciamo a riconoscere il valore. Tra le ultime pubblicazioni di Alfio Caruso sono da citare anche il libro Io che da morto vi parlo, edito dalla casa editrice Longanesi. Il lavoro parla degli avvenimenti legati al caso di Adolfo Parmaliana. Altri saggi storici di grande spessore sono Quando la Sicilia fece guerra all'Italia e Con l'Italia Mai! La storia mai raccontata dei Mille d'Italia.

ALFIO CARUSO, IL GIORNALISTA PRESENTA IL NUOVO LIBRO “1960 - IL MIGLIORE ANNO DELLA NOSTRA VITA”: LA CARRIERA (DOMENICA IN, PUNTATA 8 GENNAIO 2017) - Alfio Caruso è nato a Catania nel marzo del 1950. Compie i sui studi in Lettere Moderne nella sua città natale. Dopo la laurea collabora con La Sicilia e nel 72 viene assunto presso la redazione del Corriere della Sera da Piero Ottone. Solo due anni dopo entrerà a far parte, assieme ad Indro Montanelli, nella redazione dei 54 giornalisti che fondò il quotidiano Il Giornale. Negli anni ottanta lavora come caporedattore del Corriere e come Vicedirettore della Gazzetta dello sport. Nel 95 ha svolto il ruolo di condirettore del Messagero e nel 2000 ha fondato un proprio giornale (Oggi è un altro giorno). Nel 2011 abbandona la carriera da giornalista dimettendosi dall'Ordine dei giornalisti. Si è dunque così dedicato alla carriera di scrittore pubblicando una lunga serie di romanzi e saggi storici sulla storia d'Italia e sulla mafia.

