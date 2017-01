ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO!/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer e Terence Hill

ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 8 GENNAIO 2017: IL CAST - Altrimenti ci arrabbiamo! è il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 8 gennaio 2017 alle ore 21.15. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati della coppia formata da Bud Spencer e Terence Hill con la pellicola dal genere commedia ..altrimenti ci arrabbiamo! che è stata prodotta nel 1974 per la regia di Marcello Fondato. Nel cast oltre alla citata coppia comica vi sono anche John Sharp, Paty Shepard, Donald Pleasence e Manuel de Blas. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 8 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonisti Kid (Terence Hill) e Ben (Bud Spencer) di professione camionista e meccanico profondamente amici grazie alla comune passione per le corse automobilistiche. Tuttavia questa passione li fa essere sempre in competizione e quindi rivali. Quando infatti vincono entrambi a pari merito una gara di rally ricevono come premio una macchina. Ma poiché è impossibile da dividere decidono di sfidarsi per capire chi si aggiudicherà il premio. Convengono su di una gara a suon di birra e salsicce, si recano quindi in un locale ma qui mentre stanno facendo la loro sfida arrivano alcuni scagnozzi che su commissione di un ricco speculatore edilizio, conosciuto da tutti come Il Capo (John Sharp) distruggono il locale. Quando però la banda sperona l’auto che hanno avuto in premio Ben e Kid vanno su tutte le furie e decidono di vendicarsi. Ben e Kid pretendono una macchina nuova e così si recano dal Capo che riescono a convincere per la restituzione anche se quest’ultimo viene convinto dal suo braccio destro, conosciuto come Il Dottore (Donald Pleasence). I due malviventi convengono allora di non restituire la macchina ma piuttosto di far seguire Kid e Ben da un loro scagnozzo e altre persone ma quando i due se ne accorgono le stendono a suon di cazzotti. Il Capo decide allora di prendere in giro Kid e Ben facendo finta di consegnare un auto che in realtà non esiste ma quando i due si accorgono del tranello inizia un nuovo duello. Viene quindi deciso dal Capo e da Il Dottore di assoldare un killer per liberarsi definitivamente di Kid e Ben i quali però sono molto astuti e puntualmente anticipano tutte le mosse fatte dal serial killer. Nel frattempo Il Dottore e Il Capo sono convinti che il loro uomo abbia finalmente ucciso Ben e Kid e quindi stanno festeggiando non sapendo che in realtà i due sono ancora vivi e presto metteranno in atto tutta la loro vendetta con Il Capo costretto a comprare loro ben due macchine nuove.

