ALVARO VITALI, DOMENICA REWIND RIPROPONE L'INTERVISTA ALL'ATTORE DI PIERINO E ALLA MOGLIE STEFANIA CORONA (OGGI, 8 GENNAIO 2017) - Alvaro Vitali oggi a Canale 5: l'intervista dell'attore di Pierino a Domenica Live è stata riproposta in occasione del "Rewind", puntata speciale della trasmissione di Barbara d'Urso, che tornerà in diretta la settimana prossima. Dopo aver fatto ridere un'intera generazione con le sue sexy commedie degli anni Ottanta, Alvaro Vitali ha dovuto fare i conti con molti cambiamenti. Non lo si vedeva in giro da molto tempo e, infatti, ha ammesso di essere stato dimenticato, nonostante abbia lavorato con registi importanti come Fellini, Risi e Polanski. Quando è stato ospite di Domenica Live ha raccontato anche la sua infanzia, confermando di essere sempre stato un combina guai: «In collegio appiccai un incendio, perché me ne volevo andare, non ce la facevo più». In studio anche sua moglie Stefania Corona, per la prima volta da Barbara d'Urso: «Mi ha salvato lei dalla depressione, in un momento che non mi chiamava più nessuno a lavorare» ha confessato Alvaro Vitali. La coppia si è sposata dopo la breve partecipazione al reality La Fattoria, da cui si è ritirato per problemi di salute.

ALVARO VITALI, DOMENICA REWIND RIPROPONE L'INTERVISTA ALL'ATTORE DI PIERINO E ALLA MOGLIE STEFANIA CORONA (OGGI, 8 GENNAIO 2017) - La relazione tra Alvaro Vitali e Stefania Corona è lunga e solida: prima di convolare a nozze stavano insieme già da otto anni. Dopo la partecipazione a La Fattoria l'attore di Pierino ha deciso di sposarla. «Ho sentito proprio la sua mancanza: ero solo. Avevo così tanta voglia di stare con lei che quando sono tornato le ho chiesto di sposarmi. Senza di lei non sarei mai uscito dalla depressione» ha raccontato Alvaro Vitali a Domenica Live nei mesi scorsi. «Ci avevo provato durante il fidanzamento, ma lui non voleva. Quando me lo ha chiesto ovviamente ho detto sì» la versione della moglie. L'attore ha sposato, dunque, Stefania Corona nel 2006 e da allora non si sono più lasciati. C'è solo un altro grande amore nella vita di Alvaro Vitali: il figlio Ennio, che ha fatto una sorpresa al padre con un videomessaggio commovente. «Quando andavo a scuola la gente mi chiedeva se fossi tuo figlio. C'era chi ci credeva e chi no, ma non mi è mai importato dell'opinione della gente» ha dichiarato Ennio Vitali, che poi ha fatto il suo ingresso in studio.

