AMICI 2017 / Ed. 16 anticipazioni registrazione puntata 21 gennaio: Francesco sott’accusa, Thomas e Mike in sfida, ospiti La Rua (Oggi 8 gennaio)

AMICI 16, ED. 2017 ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE, FRANCESCO SOTT’ACCUSA, THOMAS E MIKE IN SFIDA – Nuove sfide e nuove polemiche nella nuova registrazione dello speciale di Amici 2017 che andrà in onda sabato 21 gennaio alle 14.10 su canale 5. Il nuovo appuntamento pomeridiano di Amici è stato aperto dalla presenza dei La Rua che hanno presentato, tra l’entusiasmo del pubblico, il singolo scartato al Festival di Sanremo. Si passa a Federica Carta che presenta un pezzo in italiano. Nonostante la bella esibizione, Federica non è stata scelta per esibirsi dal caposquadra Francesco che finisce sott’accusa. Francesco si difende dalle accuse dei professori giustificandosi con la volontà di aver voluto premiare i miglioramenti di Michele e Marta. Si passa così alla sfida a squadre, completamente rivoluzionate. La squadra de I tasso rosso capitanati da Francesco è composta da Lorenzo, Giada, Oliviero, Federica, Mike Bird, Michele il nuovo, Valentina, Andrea. Giulia e Marta. Nella squadra de I senza piani capitanati da Riccardo, invece, troviamo Cosimo, Erik, Elisa, Sebastian, Vittoria, Thomas, Shady, Aalessia e Lo Strego. I non schierabili sono Lo Strego, Riccardo, Valentina, Giada e Federica. A vincere la prima sfida a squadre sono i Tasso Rosso e in sfida finisce Thomas contro Lucas, il fidanzato di Federica. A vincere la sfida restando così nella scuola è Thomas. La seconda sfida a squadre sono i Senza Piano e in sfida va Mike che affronterà la sfida nella prossima registrazione. Maria De Filippi, infine, svela che Riccardo e Federica sono i vincitori della sfida degli inediti. I due cantanti vincono la possibilità di registrare un altro inedito.

