BOSCO / Il Segreto: dal salvataggio di Francisca alla morte, l'epopea del figlio di Pepa

BOSCO, IL SEGRETO: IL SALVATAGGIO DI FRANCISCA - L'episodio de Il Segreto che andrà in onda questa sera, con un doppio appuntamento, aprirà le porte alla tragedia. La morte di Bosco ci rimanda inevitabilmente a quando tutto è iniziato. Con un grande flashback, i fan potranno ricordare facilmente l'arrivo di Bosco a Puente Viejo, ma ancora prima l'incontro con Francisca, la donna che presto avrebbe cambiato la sua vita. Un'entrata quasi plateale per il giovane figlio di Pepa, soprattutto se consideriamo la prigionia e le barbarie che aveva vissuto fino a quel momento. Impavido e sprezzante del pericolo, fu proprio Bosco a soccorrere la Matrona e a salvarla dalla morte certa, dopo che la donna stessa aveva osato sfidare la sorte. E come dimenticare quella caverna, in cui Bosco e Francisca si stringevano l'uno all'altra? Il personaggio di Bosco è stato essenziale per lo sviluppo della trama della soap, senza considerare ciò che ha provocato la sua presenza nella vita della donna. Quell'animo gentile è riuscito a scalfire il muro di pietra che circonda il cuore di Francisca, convincendola all'istante a prenderlo sotto la propria ala protettiva. Non è tuttavia un atteggiamento che la donna ha avuto per la prima volta. Ricordiamo infatti il rapporto che aveva con Tristan, mascherato dal suo cinismo e venuto a galla solo grazie alla morte del figlio.

BOSCO, IL SEGRETO: L'AMORE PER INES - Il momento topico di questa stagione è arrivato. Bosco morirà nella puntata di questa sera de Il Segreto e i fan sono già in lacrime soprattutto alla luce del fatto che anche lui, come suo padre, non è riuscito a vivere come avrebbe voluto. L'unico momento di felicità che Bosco ha avuto è quando è finalmente riuscito a vivere il suo amore con Ines. La bella domestica incontrata al fiume è la donna che gli ha rubato il cuore sin dal primo momento. I loro punti in comune erano davvero tanti ma il loro amore e la loro voglia di stare insieme si sono presto scontrati con la crudeltà di Francisca che ha tenuto sotto scacco Ines accogliendola in casa come sua domestica. La giovane era pronta a fare tutto per Bosco ma lui aveva occhi e orecchie solo per quello che la sua matrona gli ordinava di fare, d'altronde era lei che lo aveva riportato alla vita dopo anni di violenza e dolore. Risultato? Il giovane ha rinunciato al suo amore per fidanzarsi con una ragazza che la stessa Francisca aveva trovato ma che poi si è rivelato la solita psicopatica di turno. Solo con la sua uscita di scena, Bosco è finalmente tornato da Ines ma per poi scoprire che era ormai troppo tardi. I due, insieme al piccolo Beltran, non hanno avuto modo e tempo di essere felici visto che il diabete ha portato via la giovane uccidendola.

