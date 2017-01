Belen Rodriguez / E' lei la mamma più brava? Le polemiche (oggi, 8 gennaio 2017)

BELEN RODRIGUEZ, È LEI LA MAMMA MIGLIORE DEL MONDO? (OGGI, 8 GENNAIO 2017) - Belen Rodriguez potrebbe vincere tranquillamente il ruolo di mamma dell'anno: nonostante le numerose critiche alla donna, che spesso è stata accusata di non passare molto tempo con suo figlio Santiago, Belen è una madre esemplare e lo dimostra pubblicando spesso dei momenti della loro vita insieme. Il figlio pende dalle sue labbra e si diverte tantissimo ogni minima cosa che Belen dice o fa: un rapporto bellissimo quello tra mamma e figlio, che dimostra come i due siano vicini e affiatati, contro tutte le malelingue che invece dipingono Belen come una cattiva mamma. "Mi piace tantissimo vederti giocare con il tuo Santiago. Sei una mamma dolcissima come dolce e sereno e' il tuo bimbo e dai vostri occhi si vede tutto l'amore che provate l'uno per l'altro", scrive un ammiratore sotto il video pubblicato da Belen Rodriguez. Alla quale, comunque, non sono state risparmiate le critiche nemmeno questa volta.

BELEN RODRIGUEZ, ACCUSATA DI AMMICCARE TROPPO INSIEME A SUO FIGLIO (OGGI, 8 GENNAIO 2017) - Belen Rodriguez ha pubblicato un video dove gioca insieme a suo figlio Santiago, ma anche questa volta non le sono state risparmiate le solite critiche. La showgirl argentina è stata accusata da più persone di ammiccare troppo anche quando si trova in compagnia di suo figlio, e di cercare di essere sensuale anche in momenti che dovrebbero essere di ordinaria quotidianeità. C'è anche chi dice che è stupito dal veder ostentare questi momenti insieme, quasi a voler ostentare una presenza materna che invece non ha. Delle critiche molto brutte queste per Belen Rodriguez che comunque non ha intenzione di replicare a queste accuse molto brutte, e continua a godersi i momenti insieme a suo figlio, l'ometto che adora di più al mondo. Belen ha passato insieme a lui tutte le feste natalizie, facendolo contento e facendogli sentire la sua vicinanza, che non gli ha mai risparmiato nonostante la sua vita stressante e piena d'impegni.

