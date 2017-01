C'è posta per te / La storia di Mario, il ragazzo che voleva rincontrare suo padre (Prima puntata)

C'E' POSTA PER TE, FOCUS PRIMA PUNTA: LA STORIA DI MARIO, IL RAGAZZO CHE VOLEVA RINCONTRARE SUO PADRE - Non tutte le emozioni sono positive. Quelle che abbiamo provato durante l'incontro tra Mario e suo padre Antonio ci hanno lasciato l'amaro in bocca. Il ragazzo, abbandonato molti anni prima, vorrebbe che suo padre fosse presente al battesimo dei nipoti come primo passo verso una ricostruzione del loro rapporto. Antonella, la compagna di Antonio, si è subito guadagnata i fischi del pubblico: "Abbiamo appena ritrovato un equilibrio. Veniamo da dieci anni di intromissioni dell'ex moglie di lui". Durante la presentazione della storia si scopre che Antonio aveva persino cambiato il suo numero di telefono per non farsi più trovare: "Non so niente di mio figlio - spiega - mi ha spaventato l'ambiente in cui è cresciuto". Mario cerca di insistere, ma suo padre resta impassibile e sembra fregarsene di lui. L'unica persona degna di questo nome - secondo Antonio - è il figlio di Simone, avuto con Antonella. Antonio parla poco, quando lo fa si mostra freddo nei confronti di Mario. Il resto lo fa la compagna Antonella che decide di chiudere la busta. Anche la De Filippi si accorge che non è il caso di insistere e archivia con dispiacere il caso.

