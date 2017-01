CATTIVE COMPAGNIE/ Su La7 il film con Rob Lowe e James Spader, alla regia Curtis Hanson (oggi, 8 gennaio 2017)

CATTIVE COMPAGNIE, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 8 GENNAIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Cattive compagnie, il film in onda su La7 oggi, domenica 8 gennaio 2017 alle ore 23.30, una pellicola dal genere drammatico che è stata realizzata nel 1990, per quanto riguarda la sua regia, dietro alla macchina da presa possiamo trovare Curtis Hanson, cineasta nato a Reno nel 1945 e mancato nel settembre del 2016. La sua filmografia si compone di opere cariche di tensione e di suspense come, ad esempio, "La mano sulla culla", "The River Wild - Il fiume della paura" e "L.A. Confidential", il suo film più popolare che ha guadagnato ben tre Premi Oscar nel 1997. Nel cast che sarà possibile apprezzare durante la messa in onda del film, il protagonista ha il bellissimo volto di Rob Lowe, uno degli attori più apprezzati degli anni Ottanta grazie a produzioni molto popolari come "I ragazzi della 56ª strada" e "A proposito della notte scorsa". Il grande pubblico televisivo lo ricorda sicuramente per aver interpretato il ruolo di Sam Seaborn nella sere tv cult "The West Wing - Tutti gli uomini del Presidente". Al suo fianco troviamo un altro attore davvero molto celebre, si tratta di James Spader, noto per aver lavorato per registi prestigiosi come, ad esempio, Oliver Stone, Steven Soderbergh, Tim Robbins, Mike Nichols, Roland Emmerich, Sidney Lumet, Robert Rodriguez e Steven Spielberg. Citiamo, infine, la presenza di Lisa Zane, conosciuta per aver interpretato Diane Leeds nel medical drama "E.R. - Medici in prima linea". Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

CATTIVE COMPAGNIE, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 8 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Michael Boll (James Spader) è un broker molto attivo nel settore finanziario eternamente in concorrenza con il suo collega Patterson (Tony Maggio). Una mattina si accorgerà della scomparsa di un documento di grande importanza inerente gli acquisti di valuta estera. Immediatamente, il nostro protagonista si ritrova a sospettare di Patterson, anche se non ha il coraggio di confrontarsi con lui. Capisce di essere, quindi, in una situazione davvero molto difficile, dato che il giorno dopo dovrà rispondere della scomparsa del file di fronte all'intero consiglio aziendale. Come se ciò non fosse sufficiente, la sua bella fidanzata Claire (Lisa Zane) sembra non avere davvero l'intenzione di mettere la testa a posto e continua a rimandare la data del loro matrimonio. Per schiarirsi le idee, lascia l'ufficio e si reca a bere una birra in un bar sulla spiaggia, qui invita una giovane ed avvenente donna per un drink, non accorgendosi che la ragazza è accompagnata dal suo fidanzato. L'uomo, ovviamente, si irrita e reagisce in modo piuttosto bellicoso. Per sua fortuna la situazione viene sedata da uno sconosciuto di bell'aspetto (Rob Lowe) che interviene in favore di Michael, quando il nostro protagonista cerca di ringraziarlo, si accorge che il suo benefattore è scomparso, lasciando dietro di sé soltanto il suo portafogli. Qualche giorno dopo, mentre sta facendo jogging lungo la spiaggia, il giovane broker si imbatte proprio nel suo salvatore, questa volta non lo fa allontanare senza presentarsi e scopre che il suo nome è Alex. Michael si fida istintivamente di lui e gli confida tutti i suoi problemi di lavoro, Alex, allora, gli consiglia di seguire il suo istinto e di sfruttare la situazione a suo favore. Il giorno successivo, il nostro protagonista prende di petto il suo rivale e lo costringe a restituire i documenti scomparsi. Da allora per Michael si apre un periodo di grande fermento, il suo nuovo amico lo spinge a prendere dalla vita tutto quello che desidera, senza farsi frenare dalle regole e dalle consuetudini. Il nostro tempo sulla Terra, secondo Alex, è troppo breve per non viverla in modo pieno ed eccitante. Per il nostro protagonista, però, si rivelerà una vera e propria discesa agli inferi che, con ogni probabilità, distruggerà completamente la sua esistenza...

© Riproduzione Riservata.