CHE DIO CI AIUTI 4/ Anticipazioni prima puntata 8 gennaio 2017: Guido e Azzurra si sposano, i nuovi personaggi

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 8 GENNAIO 2017: SUOR ANGELA DI NUOVO IN PISTA - L’amatissima Suor Angela è pronta a tornare sul piccolo schermo di Rai 1: oggi, domenica 8 gennaio 2017, debutterà infatti la quarta stagione della fortunata fiction Che Dio ci aiuti, con protagonista Elena Sofia Ricci. Diretta da Francesco Vicario, la serie - dopo il successo di audience delle altre tre edizioni - terrà compagnia al pubblico della prima rete nazionale per dieci prime serate, per un totale di 20 episodi. Ch Dio ci aiuti è una produzione di LuxVide in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Luca e Matilde Bernabei: con questo nuovo inizio, arriverà anche il momento di salutare alcuni dei protagonisti principali, le cui vicende hanno appassionato e fatto innamorate i telespettatori della fiction: abbiamo lasciato Rosa Francini (Neva Leoni) più sicura di sé, pronta per andare avanti e spiccare il volo inseguendo i suoi sogni, Margherita (Miriam Dalmazio) felice al fianco del collega Carlo (Andrès Gil), e Azzurra (Francesca Chillemi) Giudo Corsi (Lino Guanciale) pronti per fare il grande passo e sposarsi. Molti dei ragazzi che Suor Angela - accompagnata dalla verve e dalla simpatia dell’insostituibile Suor Costanza (Valeria Fabrizi) - ha cresciuto, accolto e accompagnato nel corso delle prime tre stagioni di Che Dio ci aiuti sono ormai pronti per camminare da soli, ed è facile dunque immaginare che in convento faranno capolino nuovi volti e nuovi protagonisti: andiamo a conoscerli più da vicino, insieme ai rispettivi interpreti sul piccolo schermo.

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 8 GENNAIO 2017: MONICA E NICO, DIANA DEL BUFALO E GIANMARIA SURINO - Nuovi arrivi al Convento degli Angeli di Che Dio ci aiuti, all’alba di questa quarta stagione pronta a sbarcare sul piccolo schermo di Rai 1: Suor Angela è pronta infatti ad ospitare una giovane donna, che in molti definirebbe come ‘una bella gatta da pelare’. Monica Giulietti (Diana Del Bufalo) è infatti la figlia di Valerio, l’uomo del quale la suora era innamorata, con il quale aveva commesso la rapina che tanto le è costato, e che tanto le ha regalato in seguito. Monica Giulietti ha alle spalle una storia complessa: è una 26enne dal temperamento preciso, incline al controllo, specie dopo la brutta delusione avuta quando era poco più che una ragazzina, grassa e goffa agli occhi degli altri. Giulia, la stessa persona che è capace di ponderare tutto con calma, si trova invece completamente inerme quando, alla fine, arriva ad esplodere: anche per questo, dopo essere stata scaricata in malo modo da Nicodemo Nunzio Maria, e aver dovuto sopportare il nomignolo dispregiativo di Monica la Conica, è scappata alle Maldive, si è sposata con Luca - scomparso in seguito - e ora si trova a doversi occupare del piccolo Edo. Un personaggio complesso quello di Monica, che darà del filo da torcere a Suor Angela e sarà certamente capace di conquistare il pubblico del primo canale nazionale. Insieme a Diana Del Bufalo, nel cast di Che Dio ci aiuti farà capolino anche Gianmaria Saurino, alias Nico Santopaolo, avvocato testimone di nozze di Giudo e suo primo assistenze all’Università. Nico può essere definito un ‘seduttore serale’, capace in un attimo di stregare il cuore di una giovane donne e di spezzarlo allo stesso tempo.

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 8 GENNAIO 2017: EMMA E GABRIELE, BIANCA DI VEROLI E CRISTIANO CACCAMO - Non saranno solo quelli di Monica, Nico ed Edo i nuovi volti di Che Dio ci aiuti 4: c’è tanto spazio all’interno del convento di Suor Angela e di Suor Costanza. In primis, farà capolino Valentina Vapreda (Arianna Montefiori), una escort che spesso volentieri sarà in grado di mettere in crisi la nostra principale protagonista. Non vittima, non sfruttata: Valentina è conventa e sicura di quello che fa, e va avanti a testa alta. Insieme a lei ci saranno anche Emma (Bianca Di Veroli) e Gabriele Mattei (Cristiano Caccamo): la prima è una giovane 16enne che vive nella famiglia in cui Azzurra - impegnata a laurearsi in Scienze dei Servizi Sociali - sta facendo il tirocinio. Sarà da subito lampante che i caratteri di Emma e Azzurra sono uno l’opposto dell’altro, anche se ben presto la giovane entrerà a far parte della grande famiglia che è il Convento degli Angeli. Gabriele invece è un enfant prodige della medicina, giovanissimi cardiochirurgo specializzato in America, dolce, affascinante e gentile, che nasconde però un passato molto doloroso e sarà in grado di ‘rubare la scena’ al bel Nico. Pronti per il ritorno di Che Dio ci aiuti? I presupposti per nuove ed entusiasmanti scintille ci sono tutti…

