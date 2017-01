CHE TEMPO CHE FA/ Ospiti e anticipazioni puntata 8 gennaio 2017: Ficarra e Picone, Stefano Accorsi, Carolina Crescentini e Paolo Fox

CHE TEMPO CHE FA, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 8 GENNAIO 2017 - Dopo la pausa dettata dalle festività natalizie, oggi - domenica 8 gennaio 2017 - Fabio Fazio è pronto a tornare in scena con il suo varietà: confermati gli appuntamenti con Che tempo che fa (a partire dalle 20.00) e Che fuori tempo che fa (subito dopo, a partire dalle 21.30 circa), sempre sul piccolo schermo di Rai 3. Nuovi ospiti sono pronti a varcare la soglia della studio del conduttore, per regalare al pubblico racconti, aneddoti ed esibizioni. Si partirà con la nuotatrice olimpica Federica Pellegrini, che di recente ha trascorso un periodo di relax alle Maldive, dopo essere finita nel mirino del gossip per la presunta crisi con Filippo Magnini riportata innanzitutto dal magazine Chi. Non mancheranno la farmacologa, divulgatrice scientifica e biologa Elena Cattaneo e il divertentissimo due composto da Ficarra & Picone, che è pronto a sbarcare sul grande schermo protagonista della pellicola “L’ora legale”. “L’ora legale” uscirà al cinema il 19 gennaio prossimo, ed è stata diretta e scritta da Ficarra e Picone, insieme a Edoardo De Angelis, Fabrizio Testini e Nicola Guaglianone. Senza dubbio i due attori e comici avranno modo di entrare nel dettaglio nello studio di Fazio. Nello studio di Che tempo che fa farà capolino anche Samuel, all’anagrafe Samuel Umberto Romano, frontman dei Subsonica che si prepara a partecipare al prossimo Festival di Sanremo 2017 con il brano “Vedrai”. Per concludere - oltre alle presenze fisse di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback - non mancherà Joy Andrew: chi non si perderà il rinnovato appuntamento?

CHE FUORI TEMPO CHE FA, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 8 GENNAIO 2017 - Anche Che fuori tempo che fa è pronto a tornare sul piccolo schermo di Rai 3 stasera, domenica 8 gennaio 2017: dopo la messa in onda di Che tempo che fa il presentatore Fabio Fazio - insieme alle presenze fisse Luciana Littizzetto, Fabio Volo, Gigi Marzullo e Nino Frassica - darà il via ad un nuovo appuntamento, ricco di ospiti, talento e divertimento. Il duo di comici Ficarra & Picone, infatti, continuerà a tenere compagnia al pubblico del terzo canale nazionale, lasciando spazio anche all’attore Stefano Accorsi e a Carolina Crescentini, che da domani - lunedì 9 gennaio 2017 - sbarcherà in prime time su Rai 1 nella nuova fiction dal titolo “I bastardi di Pizzofalcone”. Andando avanti, confermati nuovamente il nome di Orietta Berti - già ospite prima della pausa natalizia - e della cantautrice Nada. All’inizio del nuovo anno, Fabio Fazio ha pensato anche di presentare ai telespettatori il famoso astrologo Paolo Fox, volto de I Fatti Vostri e di Mezzogiorno in famiglia su Rai 2: Fox regalerà al pubblico nuove previsioni per i primi giorni del 2017? Infine, nello studio di Che fuori tempo che fa farà capolino anche Vincenzo Salemme.

