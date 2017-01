Che Dio ci Aiuti 4/ Anticipazioni e curiosità seconda puntata del 12 gennaio tra addii e nuovi arrivi

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA DEL 12 GENNAIO 2017: Che Dio ci Aiuti 4 fa il suo debutto questa sera con il tanto atteso matrimonio di Azzurra e Guido. Sarà proprio questo momento romantico ad aprire la serie ma non solo visto che, per un motivo che scopriremo solo questa sera, sembra che Lino Guanciale non ci sarà. Uno degli addii più sofferti di questa quarta stagione della serie sarà proprio quella dell'attore che, per via dei suoi troppi impegni di lavoro tra tv e teatro, si è visto costretto a rinunciare al ruolo di Guido. La cosa curiosa è che Azzurra rimarrà e quindi i fan sono curiosi di sapere quale sarà la motivazione che dividerà i coniugi a poche ore dalle nozze (se le nozze ci saranno). Secondo le prime anticipazioni della seconda puntata in onda giovedì 12, e non domenica prossima, sappiamo che Azzurra si ritroverà a tornare nella sua vecchia stanza e non solo. La sua è una voglia di tornare alla vita di prima senza lasciarsi sfuggire niente a cominciare dal tuo tanto amato/odiato studio. Quale altro personaggio lascerà la fiction di Raiuno quest'anno oltre a Lino Guanciale e quali sono le new entry che ameremo sin da subito? Lo scopriremo solo nelle prossime ore quando la prima doppia puntata andrà in onda.

