DAVID BOWIE, OGGI AVREBBE COMPIUTO 70 ANNI: "SCOPRÌ CHE ERA FINITA 3 MESI PRIMA DI MORIRE" (OGGI, 8 GENNAIO 2017) - Nel giorno in cui David Bowie avrebbe compiuto 70 anni verrà trasmesso per la prima volta "David Bowie: The Last Five Years", il documentario della Bbc2 in onda questa sera a partire dalle ore 22 italiane in cui si raccontano le diverse tappe della carriera e gli ultimi 5 anni di vita del Duca Bianco. A detta del documentario, in cui figurano anche interviste a parenti e amici del cantante, David Bowie avrebbe appreso che la sua malattia stava giungendo ad uno stadio terminale mentre era impegnato nella realizzazione del video di Lazarus, singolo contenuto nel suo ultimo album Blackstar. A confermarlo è stato Johan Renck, il regista che ha diretto la clip, il quale, come riportato da Il Fatto Quotidiano, ha dichiarato:"Alla fine delle riprese ha capito che tutto era finito". Difficile immaginare cos'abbia provato la Blackstar della musica internazionale una volta intuito che la sua stella stava per eclissarsi.

DAVID BOWIE, OGGI AVREBBE COMPIUTO 70 ANNI: GLI EVENTI IN SUA MEMORIA IN ITALIA (OGGI, 8 GENNAIO 2017) - Oggi, domenica 8 gennaio 2017, David Bowie avrebbe compiuto 70 anni. E il se sottinteso, per quanto invisibile, è tangibile e doloroso. Soprattutto per tutti coloro che hanno amato la musica dell'artista britannico, interprete poliedrico, mai ripetitivo, soprattutto mai uguale a se stesso. Non poteva passare inosservata, dunque, la ricorrenza caduta oggi, a quasi un anno esatto di distanza dalla morte del cantante, avvenuta il 10 gennaio del 2016. E proprio l'anno scorso, in coincidenza con il suo compleanno, usciva quello che si è rivelato essere il suo ultimo album: Blackstar. Se però oggi non si può festeggiare il compleanno di una stella internazionale della musica, la si può quanto meno celebrare. Ed è questo l'intento di chi, anche in Italia, ha deciso di organizzare diversi eventi in onore di David Bowie. Come scrive Giuseppe Videtti per La Repubblica, la galleria romana SpazioCima metterà in scena l'omaggio-mostra Bowie Blackstardust, mentre su Sky Arte HD andrà in onda il film diretto da Sonia Anderson, The Man Who Changed the World: un titolo quanto mai azzeccato.

© Riproduzione Riservata.