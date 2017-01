DOMENICA IN, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 8 GENNAIO 2017: MIETTA, ALFIO CARUSO E MASSIMO VENTURIELLO - Pippo Baudo e Chiara Francini condurranno un nuovo appuntamento insieme a Domenica In: la trasmissione dedicata al mondo dello spettacolo e della televisione è infatti pronta a tornare in scena oggi, domenica 8 gennaio 2017, per tenere compagnia al pubblico della prima rete nazionale, con nuovi ospiti, racconti e spunti interessanti. Come sempre, in studio insieme ai due conduttori, non mancheranno la Big Band guidata dal maestro Bruno Biriaco e nemmeno i balletti della showgirl Manuela Zero: il primo nome ad essere annunciato è quello di Mietta, che sarà pronta a ripercorrere la sua grande carriera artistica. Mietta porterà anche in scena il suo talento, proponendo ai telespettatori alcuni dei successi e delle canzoni più note presenti all’interno del suo repertorio. Spazio anche alla recitazione e al mondo del teatro, grazie alla presenza del campano Massimo Venturiello, che può vantare una carriera davvero ricca e che racconterà dello spettacolo scritto da Gianni Clementi, e da lui diretto e interpretato, “Barberia - Barba, Capiddi e Mandulinu”: una storia originale, che con grande maestria porta sul palcoscenico una Sicilia e un’Italia di altri tempi. Tra gli ospiti della puntata odierna di Domenica In ci sarà anche Alfio Caruso, che racconterà al pubblico il suo libro, 1960: una bellissima occasione per celebrare, insieme al conduttore, l’anno magico della ripresa economica nel nostro Paese, l’anno in cui tantissimi oggetti di uso comune sono stati inventati e sono entrati a far parte della nostra vita. L’appuntamento con Domenica In è fissato per le 17.05 circa su Rai 1.

