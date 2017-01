DOMENICA LIVE REWIND/ Barbara D’Urso torna su Canale 5 con i momenti migliori del programma (oggi, 8 gennaio 2017)

DOMENICA LIVE REWIND, BARBARA D’URSO TORNA SU CANALE 5 CON IL MEGLIO (OGGI, 8 GENNAIO 2017) - Anche oggi, 8 gennaio 2017, Barbara D’Urso non lascerà ‘orfani’ i suoi telespettatori del weekend, che attendono con trepidazione l’appuntamento con Domenica Live: la conduttrice sta per tornare sul piccolo schermo di Canale 5 con Pomeriggio 5, che a partire da domani - 9 gennaio - andrà in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 17.10 circa. È molto probabile, dunque, che anche Domenica Live sia pronta per fare ritorno sulle scene con nuovi appuntamenti in prima tv, probabilmente dal prossimo 15 gennaio: più tardi, a partire dalle 16.45, ci sarà invece spazio per un altro appuntamento in Rewind, che riunisce alcuni dei momenti migliori che l’edizione ha proposto almeno fino a questo momento. “Tra una settimana esatta saremo di nuovo in diretta con Pomeriggio5 Buona serata!! #2017 #gennaio #buon2017 #buonaserata #colcuore” ha scritto qualche giorno fa Barbara D’urso sulla propria pagina Instagram ufficiale, per ricordare a tutti i followers che è pronta a tornare sull’ammiraglia Mediaset. Chi non vede l’ora? Clicca qui per vedere il post direttamente dal suo account social.

