DRAGON BALL SUPER, ANTICIPAZIONI: SU ITALIA 1 LA MARATONA CON DIECI EPISODI, IL RITORNO DI FREEZER (OGGI, 8 GENNAIO 2017) - Appuntamento imperdibile oggi, domenica 8 gennaio 2017, sul piccolo schermo di Italia 1 per tutti gli appassionati delle avventure di Dragon Ball. A partire dalle 19.00 (e fino a mezzanotte), infatti, il canale Mediaset trasmetterà una vera e propria maratona di Dragon Ball Super: fino a questo momento il cartone ha tenuto compagnia al pubblico alle 13.45 dal lunedì alla domenica, ma in questa giornata che va a chiudere il weekend la sorpresa è più che mai ghiotta. Andranno in scena dieci episodi, quelli compresi tra il numero 17 e il numero 26: dopo la sconfitta di Lord Beerus, il dio della distruzione, un’altra minaccia è pronta a sbarcare sulla Terra. Freezer tornerà per combattere contro Goku, in uno scontro che si prospetta davvero epico e che, naturalmente - dopo l’allenamento insieme a Whis - coinvolgerà anche Vegeta. Chi ne uscirà vincitore? In attesa di ritrovare tutti i protagonisti di Dragon Ball Super in scena su Italia 1, diamo uno sguardo a dove siamo rimasti con la puntata di ieri, sabato 7 gennaio 2017.

DRAGON BALL SUPER, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI - Goku è all'opera con l'aratura del campo. Diciamo che il marito di Chichi non è proprio tagliato per l'agricoltura, anzi. Infatti Goku, più e più volte, si è ribaltato con il suo trattore, risultando per altro molto buffo una volta che si è addormentato, rischiando perfino di cadere da una rupe. Poi è arrivato a fargli visita Crilin, il quale ha iniziato a ricordare i vecchi tempi, quando i due, ancora bambini, prendevano lezioni dal genio delle tartarughe. Durante quegli allenamenti, ha confessato Crilin, il Sayan che c'era in Goku era già manifesto, tanto che anche il maestro ne assaggiò le potenzialità in più di un'occasione. Ma prima Crilin ha chiesto a Goku di dargli un pugno per capire qual è il livello raggiunto dopo tanti anni di combattimento. Goku chiede ripetutamente all'amico se è quello che realmente desidera, avvertendolo che potrebbe farsi molto male. Crilin vuole comunque assaggiare la forza di Goku e decide di farsi dare un pugno in faccia. Goku sferra un violento destro, che scaraventa Crilin a centinaia e centinaia metri di distanza, fino ad arrestare la sua corsa su una parete rocciosa. Crilin, con la coda tra le gambe, torna a casa, dove ad attenderlo c'è l'ex cyborg C18, fedele compagna di vita del giovane, con cui ha avuto anche una bellissima bambina. Nella sua casa c'è anche Chichi e Goten, che gioca appunto con la figlia di Crilin e C18. Il ragazzo, dopo il pugno sferratogli da Goku, è malconcio, avendo un occhio piuttosto gonfio e qualche graffio qua è là. Si dice amareggiato per non aver proseguito nelle arti marziali ma allo stesso felice della nuova vita insieme a C-18 e la loro piccola figlia. Whis e Vegeta si sono messi a confronto. Inizialmente, il protagonista assoluto è stato Whis, che insieme a Bulma si è divertito nell'assaggiare le prelibatezze che gli stava preparando, sul momento, la moglie di Vegeta. L'obiettivo di Bulma è chiaro: far sì che Whis riferisca a Lord Beerus di risparmiare la sua famiglia (lei e Trunks, non ha menzionato Vegeta) qualora avesse nuovamente voglia di distruggere la Terra. A giudicare dalla felicità di Whis, sembrerebbe che Bulma abbia fatto realmente centro. L'atmosfera gioiosa viene interrotta dall'arrivo di Vegeta, di ritorno dall'ennesimo impegnativo allenamento, a cui si sottopone quotidianamente, restando lontano da casa anche per settimane. Vegeta, non appena lo ha visto, ha chiesto a Whis di portarlo sul pianeta dove abita insieme a Lord Beerus e qui poterlo sfidare, per capire se può batterlo o meno. Risposta negativa da parte di Whis. Ad un certo punto, Vegeta si è accorto che in realtà Whis non era il semplice ambasciatore che voleva far credere ma un avversario di tutto rispetto, avendo l'aurea inattaccabile. Quindi Vegeta ha chiesto a Whis chi realmente fosse, e la risposta del presunto messaggero è stata sorprendente per Vegeta: Whis altri non è che il maestro di Lord Beerus. A questo punto Vegeta ha chiesto a Whis di poter diventare suo discepolo, richiesta accettata soltanto dopo che Vegeta è riuscito ad accontentarlo facendogli mangiare il piatto più prelibato del mondo, che Bulma aveva tenuto per ultimo come asso della manica.

