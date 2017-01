Eufemia e Ciro / Due simpatici anziani che non si vedevano da più di sessant'anni (C'è posta per te)

C'E' POSTA PER TE, FOCUS PRIMA PUNTATA: EUFEMIA E CIRO, DUE SIMPATICI ANZIANI DALLA DE FILIPPI Battute, sorrisi e ricordi a C'è Posta Per te con il nuovo incontro tra Eufemia e Ciro. Si tratta di due simpaticissimi signori anziani che non si vedevano da più di sessant'anni. In gioventù avevano avuto un flirt, poi Ciro era partito e i due si erano persi di vista. Nel frattempo Eufemia ha avuto un altro uomo, si è rifatta una vita poi è rimasta vedova. Così decide di ricontattare Ciro che accetta l'invito dalla De Filippi, ma inizialmente non la riconosce. Per rinfrescargli la memoria, Eufemia è costretta a svelare qualche indizio e finalmente riesce nel suo intento. I due iniziano a parlarsi, mentre il pubblico se la ride di gusto. Anche Maria De Filippi è divertita e li invita ad aprire la busta per riabbracciarsi. "Sono libero e indipendente" dice lui. "Se vuole possiamo andare a cena fuori". Lei non si tira indietro: "Possiamo passare insieme qualche ora, fare una passeggiata e vederci". La puntata si chiude con loro, con una grande dose di tenerezza che è piaciuta a tutti.

