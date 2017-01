FEDERICA PELLEGRINI, LA NUOTATRICE OLIMPICA OSPITE DI FABIO FAZIO (CHE TEMPO CHE FA, PUNTATA 8 GENNAIO 2017) - Federica Pellegrini sarà uno degli ospiti che oggi, 8 gennaio 2017, si accomoderà sulla poltrona delle interviste a Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio su Rai 3, che tornerà sempre in prima serata dopo la breve pausa natalizia. La Pellegrini parlerà probabilmente anche del recente successo ottenuto ai Mondiali di nuoto in Canada, dove ha conquistato l'oro in vasca corta con una performance superlativa, spinta probabilmente anche dalla grande delusione provata alle ultime Olimpiadi di Rio, nel corso delle quali non è riuscita a salire sul podio soltanto per pochi centesimi di secondo. Già a gennaio dell'anno scorso l'atleta aveva fatto tappa nella trasmissione di Fazio accompagnata dal fidanzato, il nuotatore Filippo Magnini, assieme al quale aveva dato vita ad un simpatico siparietto descrivendo un po' gioie e dolori della loro convivenza. Intervistata non molto tempo fa dal quotidiano torinese La Stampa, la nuotatrice ha parlato non soltanto dei recenti successi dei mondiali canadesi, ma anche del quarto posto ai Giochi Olimpici, un insuccesso che ha rischiato di indurla a lasciare la sera stessa il ritiro italiano. Idea abortita grazie ad una chiacchierata con la famiglia, che è stata capace di metterla di fronte a quella verità che Federica stessa sapeva già, ossia il fatto che sarebbe stato stupido, da parte della portabandiera italiana, mollare tutto e fuggire. Così, accantonata anche l'idea di un possibile ritiro dal mondo del nuoto, la Pellegrini ha anche dichiarato di voler aspettare ancora un po' prima di avere una famiglia e dei figli.

FEDERICA PELLEGRINI, LA NUOTATRICE OLIMPICA OSPITE DI FABIO FAZIO: LA CARRIERA (CHE TEMPO CHE FA, PUNTATA 8 GENNAIO 2017) - Classe 1988, Federica Pellegrini ha esordito nel 2002 ai campionati italiani mettendosi subito in evidenza, arrivando terza nei 200 metri stile libero, per poi ritrovarsi due anni dopo alle prime gare olimpiche ad Atene, dove ha stabilito il nuovo record nazionale vincendo anche l'argento nei 200 metri stile libero. L'oro nella stessa specialità arriverà alle Olimpiadi di Pechino del 2008, seguito da altri come quelli vinti ai Mondiali di nuoto di Roma del 2009 e di Shanghai del 2011, passando per i primi posti conquistati in diverse edizioni dei Campionati Europei. Tanti sono i record che la sportiva ha stabilito nel corso della sua carriera: tra questi possiamo citare i più recenti, relativi all'anno che si è appena concluso, nel corso del quale la Pellegrini è risultata essere l'atleta più vincente nella storia dei campionati europei nei 200 metri stile libero, e l'unica atleta italiana ad aver vinto l'oro per ben quattro volte consecutivamente.

