FICARRA E PICONE/ Il duo comico e il nuovo film “L’ora legale”: cosa racconteranno nello studio di Fazio? (Che tempo che fa, puntata 8 gennaio 2017)

FICARRA E PICONE, IL DUO COMICO PROTAGONISTA NEL FILM “L’ORA LEGALE” OSPITE NELLO STUDIO DI FAZIO (CHE TEMPO CHE FA, PUNTATA 8 GENNAIO 2017) - La puntata di oggi, lunedì 8 gennaio 2017, del programma d'intrattenimento Che tempo che fa, vedrà partecipare ospiti illustri. Il conduttore savonese Fabio Fazio infatti ha invitato, fra gli altri, la coppia di comici e attore composta da Salvatore Ficarra e Valentino Picone. I due hanno condotto per diverso tempo Striscia la notizia, riuscendo con la loro simpatia ad attirare numerosi telespettatori davanti ai teleschermi. Ora hanno temporaneamente abbandonato questa attività, ma presto torneremo ad apprezzarli. Però non appariranno in televisione, bensì sul grande schermo. Giovedì 19 gennaio 2017, infatti, uscirà il nuovo film di Ficarra e Picone, intitolato L'ora legale. Molto probabilmente la conversazione con Fazio verterà principalmente sul film, sulle difficoltà incontrate nella produzione, su alcune curiosità e sul messaggio che si vuole lanciare a coloro che lo andranno a vedere. La storia parla di un paesino della Sicilia dove viene eletto un sindaco che si dimostra fin troppo onesto. I cittadini si trovano spiazzati di fronte alle nuove leggi imposte e al fatto che si facciano rispettare le leggi. Vengono trattati molto temi, fra cui l'assenteismo dal lavoro e la raccolta differenziata. Inoltre alla fine del trailer viene lanciato il messaggio che, non appena uscirà al cinema, sarà anche scaricabile illegalmente in streaming. Una provocazione che vuole sottolineare ancor di più il tema principale della pellicola, vale a dire la legalità. Un concetto che in Italia spesso e volentieri viene a mancare e sembra sempre più un'utopia.

FICARRA E PICONE, IL DUO COMICO PROTAGONISTA NEL FILM “L’ORA LEGALE” OSPITE NELLO STUDIO DI FAZIO: LA CARRIERA (CHE TEMPO CHE FA, PUNTATA 8 GENNAIO 2017) - Ficarra e Picone sono diventati un duo nel 1998. Hanno trovato la notorietà fra il pubblico italiano grazie alle numerose apparizioni nel varietà delle reti Mediaset, Zelig, interpretando due personaggi siciliani sempre stanchi e afflitti dalla vita. Tutti i loro film hanno avuto un buon successo e sono stati apprezzati per le idee che venivano espresse. A cominciare da Il 7 e l'8 (uscito nel 2007), seguito due anni dopo dal film La matassa. Dopo un'attesa di altri due anni è uscito il loro terzo film, Anche se è amore non si vede. Nel 2014 si sono cimentati nell'interpretazione della pellicola Andiamo a quel paese. Dunque L'ora legale rappresenta il quinto film della coppia, che spera di ottenere lo stesso successo degli altri.

