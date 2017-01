Fabio e Federica / C'è posta per te, Richard Madden complice di Fabio per un regalo alla moglie

FABIO E FEDERICA: RICHARD MADDEN PROTAGONISTA DEL REGALO DI FABIO ALLA MOGLIE (C'È POSTA PER TE, FOCUS PRIMA PUNTATA) - C'è Posta Per Te torna su Canale 5 con una puntata ricca di emozioni e molto coinvolgente. Tra le varie storie raccontate durante la serata ci ha colpito in particolar modo quella di apertura, con Richard Madden protagonista. Il noto attore scozzese che ha interpretato Cosimo De’ Medici nella fiction Rai “I Medici” e Robb Stark nella serie cult “Il Trono di spade” su Sky, ha dato il suo contributo a Fabio, un giovane ragazzo che ha voluto regalare un sorriso a sua moglie Federica, affetta da sclerosi multipla. Ci è piaciuto il legame genuino della coppia, ci ha commosso la loro storia e la lettera strappalacrime di Fabio: "Vorrei regalarti un milione di sorrisi. Sono qui per dirti che non ti lascerei mai, perché sei la donna della mia vita, che ho sempre desiderato. Non mi frega, può succedere qualsiasi cosa, a me basta il tuo abbraccio, sentire la tua presenza per rendermi felice". Anche Maria De Filippi non è riuscita a trattenere l'emozione, l'apertura della busta è stata accompagna da una vera e propria standing ovation.

© Riproduzione Riservata.