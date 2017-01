Fabrizio Corona / Don Mazzi lo paragona a Lapo Elkann, lo farà uscire dal carcere? (oggi, 8 gennaio 2017)

FABRIZIO CORONA: DON MAZZI LO PARAGONA A LAPO ELKANN (OGGI, 8 GENNAIO 2017) - Inizia il 2017 e Fabrizio Corona sta passando quest'anno ancora dietro le sbarre di San Vittore: la buona notizia nei suoi confronti è che Silvia Provvedi ha ottenutuo il foglio di convivenza per poterlo andare a trovare in carcere (la ragazza vive ancora nella sua casa) e che Don Mazzi non sembra averlo dimenticato. Intervistato da Paola Perego a Parliamone Sabato, il religioso ha paragonato Corona a un altro amante del lusso sfrenato e dei cattivi vizi: il rampollo di casa Agnelli, Lapo Elkann. "Il lusso è sempre un'esibizione che è contro tutti gli altri, il benessere è altro. Io Lapo non l'ho mai conosciuto direttamente ma sarei molto curioso, credo che dentro abbia delle sofferenze che facciamo fatica a capire e sono quelle che lo fanno sbagliare e star male. Io avrei tanta voglia di vedere seguiti Fabrizio e Lapo, i problemi che hanno dentro è difficile capirli. Per uno come me che da quarant'anni segue casi molto difficili... molto spesso crediamo di capire e invece siamo molto lontani", ha detto Don Mazzi parlando di Lapo Elkann e Fabrizio Corona insieme.

FABRIZIO CORONA, DON MAZZI LO VUOLE AIUTARE: LO FARÀ USCIRE DAL CARCERE? (OGGI, 8 GENNAIO 2017) - Dopo un po' di maretta iniziale seguita al suo arresto, Don Mazzi sembra aver perdonato Fabrizio Corona, al quale ha chiesto di chiamarlo appena possibile. "Con Corona e con casi così difficili ho amore e odio, simpatia e antipatia al 50%. Mi rompe perché Fabrizio Corona non è solo quello che vediamo. Mi dispiace che con l'ultima litigata non ci siamo più sentiti, l'ho pensato molto durante questo Natale. Non credo che sia ancora così dipendente da questo lusso vergognoso. Secondo me, se lo lasciavano a me ancora un altro po' di tempo... io lo volevo almeno altri sei mesi. Invece è riuscito ancora una volta a scapparmi e questo mi rompe", ha detto Don Mazzi a Parliamone Sabato. Il religioso sembra intenzionato a provare ancora a redimere Fabrizio Corona, e non gli importa che apparentemente sembrerebbe aver fallito vista la sua nuova incarcerazione. Che la determinazione di Don Mazzi lo spinga a provare a farlo uscire ancora una volta dal carcere? Staremo a vedere.

